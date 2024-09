Olivia Munn celebra el nacimiento de su hija por gestación subrogada tras haber superado el cáncer de mama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Olivia Munn, conocida por sus papeles en Iron Man, X-Men: Apocalipsis y Ocean's 8: Las estafadoras, se ha convertido en madre por segunda vez. Su hija, nacida por gestación subrogada el 14 de septiembre, fue anunciada por la actriz estadounidense en sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Mi corazón ha estallado".

A sus 44 años, Munn eligió la gestación subrogada tras enfrentar serias complicaciones de salud el año pasado, cuando le diagnosticaron un cáncer de mama muy agresivo que requirió hasta cuatro operaciones y una histerectomía. Ahora, ha cumplido su sueño de ser madre nuevamente, dando la bienvenida a su hija, a quien ha llamado Méi June Mulaney.

"Cuando conocí a nuestra gestante, hablamos de madre a madre. Me mostró tanta gracia y comprensión que supe que había encontrado a un ángel. No hay palabras para expresar mi gratitud por mantener a nuestra bebé a salvo durante 9 meses y hacer realidad nuestros sueños", compartió. Olivia ya era mamá de Malcolm, su primer hijo nacido en 2021, fruto de su relación con el actor John Mulaney.

"Estoy tan orgullosa de mi pequeña ciruela, mi pequeño dragón, por haber recorrido este camino para estar con nosotros. ¡Mi corazón ha estallado!", agregó. Su publicación incluye cuatro imágenes: en la primera, aparece con la bebé y John; en la segunda, se ve el rostro de la pequeña; en la tercera, Olivia carga a su hija en casa; y en la última, la pareja y sus hijos contemplan el mar desde un balcón.

Olivia Munn y su lucha contra el cáncer

Olivia Munn reveló en marzo su difícil batalla contra un cáncer de mama agresivo. En abril de 2023, recibió el diagnóstico de un tumor maligno que requeriría al menos cuatro operaciones. Esta noticia fue un duro golpe para la actriz, especialmente porque solo dos meses antes había dado negativo en las pruebas genéticas de predisposición al cáncer.

"He pasado tantos días en cama que ni siquiera llevo la cuenta. He aprendido más sobre el cáncer, su tratamiento y las hormonas de lo que nunca imaginé. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no he tenido tiempo para llorar. Me he concentrado y he dejado de lado cualquier emoción que pudiera interferir con mi capacidad de mantener la lucidez", compartió.

Las pruebas adicionales recomendadas por su ginecóloga fueron cruciales para salvar su vida. Gracias a estas medidas preventivas, los médicos lograron detectar a tiempo un cáncer agresivo que afectaba ambos senos, lo que le permitió someterse a una "mastectomía doble" y comenzar su camino hacia la recuperación.

