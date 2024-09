"¡Ya encendí la mecha!": Ridley Scott está planeando 'Gladiador 3' y tiene claro de qué tratará

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ridley Scott está listo para volver con su icónica franquicia Gladiador tras 24 años, y aunque la segunda entrega está a punto de llegar a los cines, parece que esa no será la última vez que explore este universo.

► Gladiador 2: todo lo que sabemos de la esperada secuela con Paul Mescal y Pedro Pascal

En una reciente entrevista con Premiere, el cineasta nominado al Premio Oscar dejó caer una emocionante noticia: ya está dando los primeros pasos hacia una tercera parte. "Ya estoy jugando con la idea de Gladiador 3. ¡No, en serio! Ya encendí la mecha", reveló.

Continuó diciendo: "El final de Gladiador 2 es similar al de El Padrino, con Michael Corleone atrapado en un destino que no deseaba, preguntándose: ‘¿Ahora qué hago?’ La próxima película tratará sobre un hombre que no quiere estar donde está".

Paul Mescal, protagonista de la segunda Gladiador, también habló con la revista y comentó: "¡Sí, Ridley me lo mencionó! Así que estoy esperando a ver qué pasa, pero por supuesto que me interesa. Sin embargo, no debemos apresurarnos: la historia debe tener sentido".

El actor neozelandés Russell Crowe en 'Gladiador'.Fuente: DreamWorks Distribution, Universal Pictures

¿De qué trata Gladiador 2?

Gladiador 2 sigue la historia de Lucio, interpretado por Paul Mescal, ahora un adulto. Lucio es el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo, el cruel emperador al que dio vida Joaquin Phoenix en la película original. La trama retoma varios años después de los eventos de Gladiador, mostrando a Lucio exiliado en el norte de África, fuera del alcance del Imperio Romano.

Sin embargo, el destino lo lleva de vuelta a Roma, donde se convierte en gladiador, enfrentando nuevos enemigos y reencontrándose con su madre. A lo largo de la película, veremos a Denzel Washington en el papel de Macrino, un poderoso y acaudalado hombre de Roma que dirige un grupo de gladiadores por deporte. El elenco también incluye a estrellas como Pedro Pascal y Joseph Quinn.

Aunque aún no conocemos más detalles de la película, Ridley Scott dijo a la revista Empire en agosto que la secuela es "lo mejor que he hecho. Una de las mejores cosas. He hecho algunas buenas". También adelantó que Gladiador 2 comienza con "probablemente la secuencia de acción más grande que he realizado. "Probablemente más grande que cualquier cosa en Napoleón", apuntó.

¿Cuándo se estrena Gladiador 2?

La esperada secuela de Gladiador llegará a los cines 24 años después del estreno de la primera película. Con Paul Mescal liderando el elenco, Gladiador 2 debutará en Latinoamérica el 14 de noviembre, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará el 22 de noviembre.

Los actores Pedro Pascal y Paul Mescal en 'Gladiador 2'.Fuente: Paramount Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis