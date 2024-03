Olivia Munn, actriz de 'X-Men: Apocalipsis', fue sometida a doble mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer

Olivia Munn, conocida por su participación en películas como X-Men: Apocalipsis y Iron Man, reveló que viene luchando contra un cáncer de mama agresivo. Su batalla comentó en abril de 2023, cuando le diagnosticaron un tumor maligno que requeriría, al menos, cuatro operaciones.

La noticia fue impactante para la actriz dado que dos meses antes del diagnóstico, ella había dado negativo en las pruebas genéticas de predisposición al cáncer. En ese sentido, destacó en su testimonio la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico regular.

"He pasado tantos días en cama que ni siquiera llevo la cuenta y he aprendido más sobre el cáncer, su tratamiento y las hormonas de lo que nunca hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no he sentido que hubiera tiempo para llorar. Me he concentrado y he dejado de lado cualquier emoción que pudiera interferir en mi capacidad de mantener la lucidez", dijo Olivia Munn en su cuenta de Instagram.

Las pruebas adicionales que le recomendó su ginecóloga fueron fundamentales para salvar su vida. Gracias a estas medidas preventivas, los médicos pudieron detectarle a tiempo un cáncer agresivo que afectaba ambos senos, lo que permitió someterse a una "mastectomía doble" y comenzar su camino hacia la recuperación.

"Tenía cáncer Luminal B en ambos pechos, un cáncer agresivo que avanza rápidamente", reveló. "La enfermedad ha sido detectada con tiempo como para tener opciones. Quiero ser la misma para cada mujer que podría tener que enfrentarse a esta enfermedad algún día", expresó.

Agradecida por el apoyo en su lucha contra el cáncer

Olivia Munn había optado por mantener su lucha en privado, compartiendo actualizaciones de su salud solo con sus allegados. Ahora, al revelar públicamente su experiencia, la actriz busca no solo concientizar sobre la importancia de la prevención, sino también ofrecer apoyo a quienes enfrentan desafíos similares.

"Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más duras antes de compartirlas", dijo en su extenso comunicado.

La actriz también agradeció el apoyo de su esposo, John Mulaney, quien la acompañó en este duro proceso, investigando tratamientos y brindándole esperanza en los momentos más difíciles.

"Estoy muy agradecida con mis amigos y familiares por amarme a través de esto. Estoy muy agradecida con John por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicamento; y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar", resaltó.

La revelación de Munn generó la reacción de colegas, quienes expresaron su admiración y apoyo hacia la actriz. Famosos como Jessica Chastain, Kristin Davis y Kaley Cuoco destacaron su valentía al compartir su testimonio.

Olivia Munn revela su lucha contra el cáncer de mama. | Fuente: Instagram: Olivia Munn

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis