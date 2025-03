"Bienvenida al edificio": Renée Zellweger se suma a la temporada 5 de 'Only Murders in the Building'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otra estrella invitada se suma a Only Murders in the Building. Esta vez, la página oficial de la serie de Disney Plus anunció que Renée Zellweger formará parte de la quinta temporada. Para el anuncio, el programa usó una silla de director negra con el nombre de la actriz haciendo referencia al anuncio del elenco de Avengers: Doomsday.

"¡Renée Zellweger se une a la quinta temporada de #OMITB! ¡Bienvenida al edificio!", se lee en el tuit. Asimismo, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Zellweger tendrá un "papel de estrella invitada recurrente".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Renée hace televisión, como se recuerda, la artista ganó un Oscar a Mejor Actriz, protagonizó la miniserie Dilema, de Netflix y también en The Thing About Pam, de NBC, en 2022.

"La capacidad de los escritores para tomar a esos tres chicos que se sienten tan cómodos en la piel de esos roles ahora, y dónde se ubica la comedia en el show, dónde se ubica la comedia dramática en el show, siempre es muy divertido comenzar una nueva historia con ellos y explorar nuevos aspectos de su amistad y nuevos aspectos de sus vidas", dijo el productor ejecutivo Dan Fogelman a The Wrap a inicios de este año.

Renée Zellweger joins #OMITB Season 5! pic.twitter.com/W5Dk3jactg — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) March 26, 2025

Christoph Waltz también se une al elenco de Only Murders in the Building

El actor Christoph Waltz, conocido por sus papeles en películas como Bastardos sin gloria o Django, se unió al elenco de la serie Only Murders in the Building, coprotagonizada por Selena Gomez, según informó el semanario Variety.

Waltz, de 68 años, formará parte de la quinta temporada de la serie, que se emite desde 2021 en la plataforma de 'streaming' Hulu, y tendrá un rol recurrente en la misma.

Creada por Steve Martin y John Hoffman, Only Murders in the Building también ha contado en otras temporadas con actores de la talla de Meryl Streep, Eugene Levy, Melissa McCarthy o Jesse Williams y ha sido galardonada con siete premios Emmy, entre otros.

¿De qué trata Only Murders in the Building?

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, Only Murders in the Building es una memorable serie de comedia, misterio y asesinatos, que gira en torno a tres extraños (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que comparten la obsesión por las historias de crímenes verdaderos y que de pronto se encuentran envueltos en uno.

Cuando ocurre una horrible muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, los tres sospechan que se trata de un asesinato y emplean sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad.

Cuando graban un podcast para documentar el caso, los tres descubren los complejos secretos del edificio, que se remontan a muchos años en el pasado. Quizás lo más explosivo son las mentiras que se dicen entre ellos. Pronto, el amenazado trío se da cuenta de que podría haber un asesino viviendo entre ellos y se apresuran a descifrar la montaña de pistas antes de que sea demasiado tarde.

