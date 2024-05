"Borré esa película de mi cerebro": Orlando Bloom reveló que detesta su participación en 'Troya'

El actor Orlando Bloom reveló su disgusto por su participación en la película Troya (2004), que tuvo como protagonistas a Brad Pitt y Eric Bana. En una entrevista para Variety, la estrella de Hollywood dijo que detestó personificar a Paris, el príncipe de Troya cuyo romance con la reina Helena desencadena una guerra.

"Dios mío, ''Troya. Wow. Creo que simplemente borré esa película de mi cerebro", expresó al medio citado. "A muchas personas les encanta esa película, pero para mí interpretar a ese personaje fue como... (hace un gesto de cortarse la garganta)", confesó.

Orlando Bloom, reconocido por interpretar a Legolas en El señor de los anillos, aclaró que su disgusto no es con la película en sí, que catalogó como "genial", sino específicamente con su personaje.

"¿Se me permite decir todas estas cosas? No quería hacer la película, no quería interpretar a este personaje", agregó el británico.

"¿Cómo iba a interpretar a este personaje? Iba completamente en contra de todo lo que sentía. En un punto Paris se arrastra por el suelo después de haber sido golpeado por alguien y sostiene la pierna de su hermano. Yo estaba como, 'No voy a poder hacer esto'", comentó.

Troya, dirigida por Wolfgang Peterse, recaudó 500 millones de dólares en la taquilla mundial.



¿De qué trata la película Toya?

Los príncipes de Troya, Héctor (Eric Bana) y Paris (Orlando Bloom), son invitados a una fiesta por el rey Menelao (Brendan Gleeson) y, una vez allí, Paris se enamora perdidamente de la esposa de este, Helena (Diane Kruger). La atracción es mutua y, ante la oferta del príncipe troyano para que abandonara el reino y se fuera con él, Helena accede a dejarlo todo por amor.

Despechado, Menelao jura venganza a Paris y, con ayuda de Agamenón, rey de Micenas, y de una gran tribu de Grecia, inicia la búsqueda de su mujer para recuperarla a ella, pero también y sobre todo a su honor. Ningún ejército había conseguido antes franquear los muros que protegían Troya, pero Aquiles (Brad Pitt), uno de los guerreros más poderosos, llevado siempre por la avaricia, conseguirá este honor en favor de Menelao.

