Francis Ford Coppola: ¿qué significa para el cine su regreso a Cannes con 'Megalópolis'?

El Festival de Cine de Cannes 2024 será escenario del regreso de uno de los directores más importantes de la industria: Francis Ford Coppola. El cineasta de la icónica saga de El Padrino volverá al evento con el fin de conseguir su tercera Palma de Oro tras llevarse el galardón con su película La conversación, en 1974, y su largometraje más épico, Apocalypse Now, en 1979.

Tras más de 20 años de visitar la isla de Cannes para la presentación de Apocalypse Now Redux, montaje de su proyecto de ciencia ficción ganador de dos Oscar como Mejor sonido y montaje, Francis Ford Coppola vuelve con Megalópolis, película realizada con un guion de más de 300 variaciones escrito como “un proyecto de pasión” en 1980 mientras grababa The Outsiders.

Megalópolis, de acuerdo con las palabras del propio Coppola en la revista Vanity Fair, es una película de epopeya romana sobre un arquitecto idealista, interpretado por Adam Driver, que busca reconstruir la ciudad futurista de Nueva York, pero que en el camino encuentra la oposición de un alcalde corrupto (Giancarlo Esposito), mientras vive un romance con la hija de este (Nathalie Emmanuel).

El filme, que cuenta con una inversión del propio Francis Ford Coppola por más de 120 millones de dólares, fue producido por American Zoetrope, poniendo su firma en el primer teaser oficial compartido en las redes sociales por el propio director, quien dedicó el proyecto a Eleonor, su fallecida esposa, y quien fue parte importante en el trabajo creativo en su carrera.

“Megalópolis siempre ha sido una película dedicada a mi querida esposa Eleanor. Realmente esperaba celebrar sus cumpleaños juntos, pero tristemente eso no iba a suceder, así que permítanme compartir con todos un regalo en su nombre”, expresó Coppola el 4 de mayo en un sentido post en Instagram con las primeras escenas de Megalópolis con Adam Driver.

Francis Ford Coppola, el regreso del director al Festival de Cannes

En RPP consultamos con críticos de cine, quienes dan su punto de vista por el regreso de Francis Ford Coppola al Festival de Cine de Cannes, programado del 14 al 25 de mayo, donde se presentarán 19 películas en competencia como: Oh, Canada, de Paul Schrader; Parthenope, de Paolo Sorrentino; Kinds of Kindness, de Yórgos Lánthimos; entre otras.

Para Carlos Manuel Bambarén, director de Cinestesia, Megalópolis será “el regreso triunfal” de Coppola al ser un proyecto que le ha costado décadas trabajarlo. “Tal vez no sea una película perfecta ni una obra maestra, pero si una película colosal. Con sus fallas y todo, esa película solo la podría hacer Francis Ford Coppola”, sostuvo.

Para el crítico de cine Raúl Ortiz Mori es “un regreso muy esperado” por lo que significa Francis Ford Coppola para el cine teniendo en cuenta que, en los últimos años, el cineasta de 85 años no tuvo la misma recepción que logró con El Padrino o Apocalypse Now.

“Reconocemos que es Francis Ford Coppola un gran cineasta que lleva adelante un trabajo como Megalópolis. Esto nos viene a dar una expectativa mucho mayor en Cannes”, señaló.

En ese sentido, Juan Carlos Ugarelli consideró que el retorno de Francis Ford Coppola al Festival de Cannes es "muy significativo" ya que no solo se trata de un aclamado director de cine, sino también de "una de las figuras emblemáticas del Nuevo Hollywood de las décadas 1960 y 1970". "Es apenas uno de los 10 directores que han ganado dos Palmas de Oro en toda la historia del certamen y el único estadounidense en esa exclusiva lista", precisó el crítico de Las Horas Rojas.

¿’Megalópolis’ es el proyecto más ambicioso de Francis Ford Coppola?

Recientemente, el portal IMDb confirmó que la película Megalópolis tendrá una duración en las salas de cines de 2 horas y 13 minutos, facilitando así el interés de distribuidoras para que el largometraje de drama y ficción pueda ser difundido en diversas partes del mundo luego de la competencia en el Festival del Cine de Cannes este viernes 17 de mayo.

Desde 1980, Francis Ford Coppola viene variando el guion de esta película gastando más 120 millones de dólares de su propio dinero vendiendo acciones y parte de sus negocios de vinos para la producción.

“Ese es un patrimonio que no es poco. Pienso que él quiere plantear una despedida en la industria del cine a lo grande. Si no es a lo grande por el dinero, lo es por una cuestión artística y sacarse el clavo que hace muchos años viene postergando. Creo que la película es lo más ambicioso en términos creativos y en inversión es mucho más”, explicó Raúl Ortiz Mori.

Juan Carlos Ugarelli mencionó que este sería “uno de los proyectos más ambiciosos y personales” de la carrera de Francis Ford Coppola. No obstante, considera que, pese a la gran inversión, los obstáculos de producción no superan a lo hecho en Apocalypse Now.

"La producción de Apocalypse Now estuvo plagada de innumerables problemas como tifones, crisis nerviosas del elenco, el despido de Harvey Keitel, el infarto de Martin Sheen y extras del Ejército filipino que se marcharon a mitad del rodaje para luchar contra los rebeldes. Todo eso generó que la filmación se retrase muchas veces y los costos de producción superen largamente el presupuesto inicial", recordó el crítico.

Por otro lado, Carlos Manuel Bambarén señala que “es difícil” decir que Megalópolis es el proyecto más ambicioso de Coppola teniendo en cuenta El Padrino, Drácula y Apocalypse Now. No obstante, el crítico de cine reconoce que el filme “puede meterse en ese grupo” por ser el proyecto que marca el retorno del director a la industria. "Ojalá podamos ponerla entre sus obras más cumbres", opinó.

‘Megalópolis’, la película de Coppola con un elenco prometedor

El último 30 de abril, Francis Ford Coppola publicó la primera imagen oficial de Megalópolis con Adam Driver y Nathalie Emmanuel, actores protagonistas del filme. “Me trae alegría compartir un vistazo de lo que está por venir”, señaló el también guionista.

Raúl Ortiz Mori considera que Coppola está por presentar en Cannes 2024 su propia película “desde todo punto de vista” debido al manejo total que tiene de la producción, casting, creatividad, sonido, efectos especiales e iluminación. “No hay injerencia externa. La expectativa se puede acrecentar para todo el mundo metido en el ámbito cinematográfico”, acotó.

Respecto a los actores, Ortiz rescata que Adam Driver sea el gran protagonista del filme. “Qué Adam Driver esté en este reparto, para mí es garantía de una buena actuación. Que la película sea de Coppola y que esté Driver podría significar que será candidata a algunos premios de la temporada siguiente, pero no olvidemos que también se han dado otras películas con grandes directores y repartos que ha fracasado”, precisó el comunicador.

Adam Driver interpretará al arquitecto César, quien buscará la creación utópica de Megalópolis. El actor estará acompañado de un destacado elenco conformado por Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, entre otros.

Cannes 2024 será el primer paso de ‘Megalópolis’ para un posible Oscar

La semana pasada, medios como Variety y Vanity Fair predijeron que Megalópolis tendría la oportunidad de ser nominada el próximo año en la Academia en las categoría de Mejor película, dirección, guion adaptado y actor. Sin embargo, para Juan Carlos Ugarelli primero habría que esperar las reacciones de los críticos, así como de los miembros del jurado en el Festival de Cannes.

"Hay que esperar para saber si la película podría entrar en la temporada de premios, porque las películas de Coppola en los últimos treinta años fueron completamente ignoradas por la Academia de Hollywood. La última en recibir nominaciones (y solo en categorías técnicas) fue Bram Stoker's Dracula", afirmó.

En esa misma línea, Carlos Manuel Bambarén dijo que “entusiasma un montón” que Coppola regrese a la industria con su película siendo Cannes el mejor lugar para hacerlo. “Veremos cómo le va en los aplausos. El hecho de que su esposa (Eleonor) no esté, hará que el crítico y el espectador respete mucho eso. Más allá de si gusta, o no, la película, se le va a recibir como uno de los ‘dioses olímpicos del cine’. Será muy emotivo de todas maneras”, expresó.

Thierry Fremaux, director del Festival de Cine de Cannes, se mostró optimista de que Francis Ford Coppola eligiera el festival para emitir Megalópolis. “Él construyó la leyenda del Festival de Cine de Cannes y sería un honor darle nuevamente la bienvenida como un cineasta que viene a presentar su nueva película", declaró el ejecutivo a Variety.

Finalmente, Raúl Ortiz Mori recalcó que el regreso de Coppola a Cannes hará que todo el mundo esté pendiente de su megaproyecto. “Si es una gran película, sería una candidata seria. Todos la esperamos con muchas ganas y el festival de Cannes es un termómetro para determinarlo. Qué bueno que se haga en un ambiente que es tan consagratorio como Cannes”, añadió.

