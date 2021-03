Uno de los referentes de la música del recuerdo es Orlando Netti, el músico argentino que con sus temas como “Clásico” y “Recién te conozco y te quiero”, hizo suspirar a toda una generación.

En conversación con RPP Noticias para el programa “En Escena”, el intérprete comentó sobre su paso por la industria musical y se refirió a un género en particular: el reguetón. Para el cantante, este ritmo “deforma el arte”.

“La música que es mi vida también tiene estos vaivenes. Últimamente, la industria en sí, la discográfica, premia a artistas que hacen reguetón y otras cosas que están muy bien, y hay gente que gusta de eso, pero hay letras y mensajes que deforman el arte que se tendría que transmitir”, comentó Orlando Netti.

LA INDUSTRIA MUSICAL TRAS EL ÉXITO ECONÓMICO

Como intérprete de baladas en español, confesó que su género tiene historias que hablan de amor, desamor y cosas cotidianas, que, últimamente, están siendo dejadas de lado y no como el reguetón que cada día tiene más público.

“Yo como artista también lo siento, soy amplio, me gusta desde el jazz, tango, cumbia, salsa y todo y hay cosas puntualmente como el reguetón que, personalmente, no me gusta”, agregó Orlando Netti.

Para el argentino, este género es “artísticamente complicado de sobrellevar”, porque la industria va “tras el éxito económico más que la transmisión cultural”.

A pesar de ello, Orlando Netti sigue apostando por la música del recuerdo y rememoró la época en la que vino a Perú y el púbico de nuestro país siempre pedía que entonara sus éxitos de los años ochenta, como “Clásico” y “Recién te conozco y te quiero”.

Orlando Netti sobre el reguetón: "La industria va tras el éxito económico más que la transmisión cultural”. | Fuente: Twitter

