Jamie Lee Curtis estuvo presente en los Independent Spirit Awards, donde la cinta "Everything Everywhere All At Once" triunfó con siete galardones. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tommaso Boddi

Tres días antes de los Oscar 2023, la Academia de Hollywood invitó a todos los nominados a una cena. Un evento al que la actriz Jamie Lee Curtis, quien cuenta con una candidatura en la categoría de Mejor actriz de reparto por su rol en la cinta 'Everything Everywhere All at Once', declinó a participar.

"Te voy a contar un secreto ahora mismo", dijo la intérprete de 64 años para The Hollywood Reporter, durante la alfombra roja de los Spirit Awards el último sábado. "Hay una cena de nominados, una cena privada de nominados a los premios de la Academia, el jueves por la noche, que comienza a las 7:30 p.m., y he rechazado [asistir]", contó.

Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh compartieron roles en la multipremiada "Everything Everywhere All at Once". | Fuente: IMDB / "Everything Everywhere All at Once" | Fotógrafo: Allyson Riggs

"Ahora podrías decir, 'Jamie, estás nominada a un premio Oscar, estarás en la sala solo con los nominados al premio de la Academia y has declinado'. ¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano", continuó Curtis, quien en febrero pasado asistió al almuerzo de los nominados a los Oscar 2023.

Para Jamie Lee Curtis hay una hora fija en la que duerme y a la que no puede faltar. "Porque las 7:30 p.m. van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me sucede nada bueno después de las 9 p.m. ¡Nada, cero!", indicó. En los Spirit Awards, cabe recordar, la cinta "Everything Everywhere All at Once" se llevó siete premios.

Jamie Lee Curtis triunfó en los SAG Awards 2023

Jamie Lee Curtis se llevó los aplausos más prolongados de la noche en los SAG Awards 2023, luego de ganar el galardón a mejor actriz de reparto por su interpretación en "Everything Everywhere All at Once", una categoría en la que también competía su colega Stephanie Hsu.

Antes de subir al escenario del Fairmont Century Plaza (Los Ángeles, EE.UU.), la intérprete besó a su compañera de elenco Michelle Yeoh, a quien le dedicó algunas emotivas palabras al recibir el premio. Durante su discurso, la ganadora recordó a sus padres, ambos actores que migraron a Estados Unidos en busca de oportunidades.

"Mis padres eran actores y me casé con un actor. Amo a los actores, amo la actuación, amo ser parte de un elenco, lo que hacemos cada uno de nosotros. Es un hermoso trabajo", dijo Jamie Lee Curtis con la voz entrecortada. Y más adelante, gritó su amor por Yeoh, a quien le dedicó el premio.

En el inicio de los SAG Awards 2023, Lee Curtis apareció en el monólogo "I Am an Actor", junto a sus colegas Quinta Brunson, Janelle James y Bob Odenkirk, y bromeó con ser una nepo baby (hija de adultos exitosos que se ha beneficiado del nepotismo en la industria).

