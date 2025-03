Oscar 2025: Adrien Brody rompe récord con el discurso de aceptación más largo tras ganar su segunda estatuilla

El extenso discurso de aceptación de Brody en los Oscar 2025 superó el récord de 5 minutos y 30 segundos que ostentaba Greer Garson desde 1943, según el Guinness World Records.

Este domingo, Adrien Brody no solo se llevó su segundo Oscar a Mejor Actor por El brutalista, sino que también rompió un récord que se había mantenido intacto por más de 80 años. De acuerdo con el Guinness World Records, su discurso de aceptación se convirtió en el más largo en la historia de los premios de la Academia.

El actor estadounidense recibió la estatuilla de manos del irlandés Cillian Murphy, ganador del año pasado por Oppenheimer. Brody triunfó por su interpretación del arquitecto húngaro-judío László Tóth y se impuso a Timothée Chalamet (Un completo desconocido), Sebastian Stan (El aprendiz), Colman Domingo (Sing Sing) y Ralph Fiennes (Cónclave).

Al subir al escenario, protagonizó un momento inesperado cuando escupió su chicle y se lo lanzó a su pareja, la diseñadora Georgina Chapman. Luego, sin preocuparse por el límite estándar de 45 segundos para los discursos, habló durante 5 minutos y 40 segundos, superando la marca de Greer Garson en 1943, cuando ganó a Mejor Actriz por Mrs. Miniver.

El discurso de Adrien Brody en los Oscar 2025

Cuando la música comenzó a sonar para interrumpirlo, Brody no dudó en responder: "¡Apaguen la música! He hecho esto antes. Gracias. No es mi primer rodeo, pero seré breve". El momento recordó a su primera victoria en los Oscar 2003, cuando a los 29 años ganó por El pianista y también fue interrumpido por la orquesta. En esa ocasión, pidió tiempo con un: "Déjenme terminar. Solo tengo una oportunidad para esto."

Esta vez, Brody aprovechó su tiempo en el escenario para hablar sobre temas sociales: "Estoy aquí una vez más para representar los traumas persistentes, las repercusiones de la guerra, la opresión sistémica, el antisemitismo, el racismo y la marginación. Creo y rezo por un mundo más sano, más feliz y más inclusivo. Si el pasado nos ha enseñado algo, es que no podemos dejar que el odio siga sin control".

También reflexionó sobre la fragilidad de la profesión actoral: "Parece algo muy glamuroso y en ciertos momentos lo es, pero lo que he aprendido al tener el privilegio de regresar aquí es que todo es cuestión de perspectiva. No importa en qué punto estés de tu carrera ni cuánto hayas logrado, todo puede desaparecer. Y creo que lo que hace esta noche tan especial es justamente esa conciencia y la gratitud que siento por seguir haciendo lo que amo".

Adrien Brody conquistó su segundo Oscar a Mejor Actor gracias a su interpretación en 'El brutalista'.Fuente: AFP

Adrien Brody: de El pianista a un legado en Hollywood

Brody alcanzó la fama mundial en 2002 con su desgarradora interpretación en El pianista, que le otorgó su primer Oscar. Desde entonces, ha trabajado en una variedad de géneros y películas como King Kong (2005), El gran hotel Budapest (2014) y Blonde (2022).

Con una trayectoria de casi cuatro décadas, Adrien Brody ha colaborado con directores como Wes Anderson, Roman Polanski y Terrence Malick. Su victoria en 2025 lo coloca en la selecta lista de actores con más de un Oscar en esta categoría, entre ellos Anthony Hopkins, Sean Penn y Tom Hanks.

