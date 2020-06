Pablo Alborán contó que es homosexual: " Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era"

Pablo Alborán confiesa que es homosexual. | Fuente: Instagram

Este miércoles, el cantante español Pablo Alborán se sinceró en un video de Instagram, que dirigió a sus fans para contarles que es homosexual.

"Hola familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo... Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal", inició su clip.



En la publicación, el artista de 31 años recalca su deseo de luchar contra la desigualdad y la discriminación, para finalmente expresar su homosexualidad.



"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso (...) Estoy aquí para contaros que soy homosexual", sostiene.

En el video, que dura más de tres minutos, Pablo Alborán señala que su revelación es con la intención de ser más feliz. "Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", expresa el intérprete, quien recalca que en su entorno siempre ha podido sentirse libre.

"Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo", precisa.

"Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil. Pero sobre todo, esto lo hago por mí", añade Pablo Alborán.