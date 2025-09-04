Últimas Noticias
"El que apuesta por el Señor no se equivoca": Pablo García, el modelo español que deja Instagram para entrar al seminario

Pablo García, modelo e influencer católico de 35 años, cuenta con más de 695 mil seguidores en Instagram.
| Fuente: Instagram: @pablogarna
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Con más de 695 mil seguidores y una carrera como modelo y empresario, Pablo García anunció que deja Instagram para iniciar su camino hacia el sacerdocio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pablo García tiene 35 años, es de Granada y se ha convertido en uno de los influencers católicos más conocidos de España, con más de 695 mil seguidores solo en Instagram. Modelo, empresario y creador de contenido, ha sorprendido a su comunidad con un anuncio que marca un giro radical en su vida: en septiembre ingresará al Seminario Diocesano de Getafe para formarse como sacerdote.

“Básicamente hago este video para despedirme de Instagram, cerrar esta etapa de mi vida. He aprendido muchísimo, me llevo personas extraordinarias, pero ahora toca iniciar otro capítulo apasionante: en unas semanas voy a entrar al seminario y, si Dios quiere, en unos años seré sacerdote. No ha sido sencillo, pero estoy muy tranquilo, feliz y en paz. El que apuesta por el Señor, no se equivoca”, expresó.

En entrevista con el pódcast Herrera en COPE, García reconoció que su decisión implica renuncias, pero también grandes certezas: “Para Dios no hay imposibles. Pierdo muchas cosas, sí, pero gano otras más importantes. Temo perderme la vida si no doy este paso. El Señor, cuando llama a la puerta, no te deja otra opción”.

El mensaje a sus seguidores

Junto al video, publicó un extenso mensaje de despedida: “Han sido casi cuatro años maravillosos en los que soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla. El mayor regalo que me llevo son los milagros de tantas personas que me abrieron su corazón. Qué pena no haber podido atender cada mensaje como me habría gustado”.

También aclaró que, durante septiembre, continuará compartiendo algunos contenidos y compromisos pendientes con marcas: “No sé si volveré en unos meses, ya se verá. Lo que te pido es que, si quieres, reces por mí. Para que no me guarde nada, para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que me repita una y otra vez: solo Dios basta”.

El español Pablo García anunció que deja su carrera como modelo e influencer para ingresar al seminario y seguir su vocación sacerdotal.

Fuente: Instagram: @pablogarna

¿Quién es Pablo García?

Nacido en Granada, Pablo García ha destacado como modelo y creador de contenido, combinando moda, deporte, viajes y espiritualidad. Sus publicaciones, centradas en outfits, rutinas fitness y reflexiones de fe, lo convirtieron en referente para miles de creyentes.

En 2021, impulsó junto a Gonzalo Perales y Miguel Jiménez el proyecto Un mismo equipo, con el que daban visibilidad a personas sin hogar en Madrid a través de Instagram, logrando que varios consiguieran empleo.

Hoy, su vida da un giro radical: deja atrás la comodidad y estabilidad que le ofrecía su carrera tras preguntarse: "¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida?".

Tags
Pablo García

