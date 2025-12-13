Peter Greene, reconocido villano de 'La Máscara' y 'Pulp Fiction', fue hallado sin vida en su departamento en Nueva York

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus participaciones en películas como La Máscara y Pulp Fiction, fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York. La información fue confirmada por su antiguo representante al diario estadounidense New York Post.

De acuerdo con la Policía, Greene, de 60 años, fue encontrado inconsciente el viernes en su vivienda y fue declarado muerto en el lugar. El hecho también fue ratificado por Gregg Edwards, quien fue su representante durante más de 10 años.

Las autoridades señalaron que será el forense quien determine la causa del fallecimiento, aunque indicaron que no existen indicios de que se haya cometido algún acto ilícito.

¿Quién fue Peter Greene?

Peter Greene nació en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, y alcanzó notoriedad en la década de 1990, periodo en el que se consolidó como uno de los villanos recurrentes del cine.

Su carrera actoral comenzó a los 25 años en los escenarios teatrales de Nueva York. Posteriormente dio el salto al cine, donde se especializó en interpretar villanos y policías corruptos.

A lo largo de su trayectoria, participó en más de 40 películas y series, y trabajó bajo la dirección de cineastas como Oliver y Guy Ritchie. En años recientes, continuó activo en producciones independientes y en apariciones menores en la televisión.

¿Cuáles son las películas más importantes en la carrera Peter Greene?

Entre sus trabajos más conocidos figuran La Máscara (1994) y Pulp Fiction (1994), además de su participación en The Usual Suspects (1995), entre otras producciones cinematográficas.

En Pulp Fiction, la película dirigida por Quentin Tarantino, interpretó a Zed, uno de los antagonistas más recordados del cine contemporáneo, caracterizado por su violencia y comportamiento perturbador.

Ese mismo año también tuvo un papel antagónico en La Máscara, donde dio vida a Dorian Tyrell, un delincuente cuyo objetivo se centró en obtener la máscara y acabar con Stanley Ipkiss, interpretado por Jim Carrey.