Padre de Lindsay Lohan fue arrestado por violencia doméstica

Michael Lohan, padre de la actriz estadounidense Lindsay Lohan, enfrenta problemas legales luego de ser arrestado por un presunto delito de agresión contra un miembro de su familia.

Según información publicada por TMZ, que tuvo acceso a los documentos judiciales, la detención ocurrió el pasado domingo en Texas. El hombre enfrenta cargos graves por "violencia continua contra la familia", específicamente contra su expareja, Kate Major.

Fuentes revelaron que el incidente se hizo público cuando la mujer acudió a una revisión médica, donde explicó que su exesposo la habría empujado de una silla en su residencia días atrás, lo que le causó moretones y fuertes dolores corporales.

Tras la denuncia, las autoridades decidieron intervenir y, al constatar las lesiones en el cuerpo de Major, confrontaron a Lohan y lo arrestaron sin incidentes. Sin embargo, el acusado fue liberado tras pagar una fianza de 30 mil dólares.

Niega la acusación

Michael Lohan se pronunció ante el citado medio, negando la acusación; de hecho, aseguró que él es la víctima de abuso. "Ya me callé lo suficiente sobre el abuso físico, emocional y verbal de Kate. Ella me tendió una trampa (...) No solo mis hijos lo atestiguarán, sino que tengo un video. Tengo más videos de su abuso", declaró.

No es la primera vez que la pareja protagoniza un hecho como este. En 2023, Kate Major fue arrestada por violar una orden de protección tras un altercado con Lohan en la vía pública. Además, ambos tienen antecedentes legales, incluyendo cargos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Michael Lohan enfrenta orden de protección

Tras la denuncia contra Michael Lohan, un juez emitió el lunes una orden de protección que le prohíbe comunicarse con Kate de manera amenazante o acosadora. Además, la disposición establece que Lohan no puede acercarse a menos de 60 metros del lugar de trabajo de su expareja, independientemente de si está armado o no.

Por su parte, el abogado de Michael, Andino Reynal, defendió a su cliente alegando que Kate tiene antecedentes penales, incluyendo múltiples arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y al menos tres condenas por el mismo delito. El letrado afirma que su cliente intentó ayudar a Kate a superar su adicción.

Michael le pidió a Kate que se mudara de la casa donde residían cuando se percató de que ella no dejaría de beber. Poco después, surgieron las acusaciones policiales, lo que Reynal considera "sospechoso".

