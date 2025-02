Karla Sofía Gascón asistirá a los Oscar 2025 con apoyo de Netflix: "Estoy agradecida de volver"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón sí estará en los premios Oscar 2025. De acuerdo con información de Variety, la actriz transgénero de 52 años acudirá a la gala de la edición 97 de la Academia que se desarrollará este domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California.

Asimismo, fuentes de la revista precisan que será Netflix la empresa que se encargará de todos los gastos de viaje y estadía de la española en Los Ángeles luego de ser nominada en la categoría de Mejor actriz por su interpretación en el filme francés, Emilia Pérez.

"Todavía se están ultimando detalles sobre sus planes, incluyendo si caminará por la alfombra, se detendrá para entrevistas o se sentará cerca de sus coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez y el director Jacques Audiard", expresa el portal estadounidense.

Por otro lado, Variety también confirmó que Karla Sofía Gascón estará en la ceremonia de los Premios César en Parí, Francia, este viernes 28 de febrero. Esto, luego de no asistir a los premios Critics Choice, los premios BAFTA y los SAG, eventos donde estuvo nominada.

Cabe recordar que Gascón fue separada de la temporada de premios de Hollywood luego de que se revelaran tuits de su cuenta de X (Ex Twitter) con contenido racista, xenófobo y con opiniones controvertidas sobre los musulmanes y por el caso George Floyd.

Karla Sofía Gascón forma parte del elenco de Emilia Pérez con Selena Gomez y Zoe Saldaña. | Fuente: Instagram (karsiagascon)

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre su asistencia en los Oscar 2025?

Karla Sofía Gascón rompió su silencio tras conocerse su asistencia en los premios Oscar 2025 este domingo 2 de marzo. "No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta", comenzó diciendo a The Hollywood Reporter.

De igual manera, se conoció que Gascón, quien se convirtió en la primera actriz abiertamente trans en ser nominada a un Oscar, llegará a Los Ángeles a lo largo del fin de semana previo a la ceremonia.

"Estoy agradecida por todos los que han creído en mí: Netflix, la productora y mis compañeros. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años", mencionó.

Es importante resaltar que Karla Sofía Gascón tanpoco estuvo en el almuerzo de los premios AFI (American Film Institute) ni en los premios de los productores (PGA Awards) celebrados la semana pasada.

Los premios Oscar 2025 se realizarán este domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. | Fuente: The Academy

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón tras sus polémicos tuits?

Semana atrás, Karla Sofía Gascón anunció que guardaría "silencio" por respeto a la película Emilia Pérez, en plena campaña para los Oscar 2025. De hecho, Jacques Audiard, director del filme, se distanció de Gascón y calificó sus mensajes de "inexcusables" y "llenos de odio".

"Decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que la obra hable por sí misma", señaló Gascón en un mensaje en su cuenta de Instagram.

The Hollywood Reporter reveló que Gascón estaba "siendo eliminada de la campaña de los Oscar de Emilia Pérez", tras la polémica por sus tuits racista y políticamente muy incorrectos. En un primer momento, Netflix se había distanciada de la actriz trans en la campaña por el Oscar. Sin embargo, ahora estaría mostrándole todo su apoyo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis