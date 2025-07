Actriz de 'Chespirito: sin querer queriendo' llegó de sorpresa a Lima para el debut del circo de la Chilindrina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paola Montes de Oca, la actriz mexicana que interpretó a María Antonieta de las Nieves en la serie Chespirito: sin querer queriendo, realizó una sorpresiva visita a Perú para asistir al espectáculo circense que la intérprete original de la Chilindrina ofrece en Lima por Fiestas Patrias.

En varios videos publicados en TikTok por asistentes a la primera función del show, se observa a Montes de Oca conversando con la prensa y saludando al público que logró reconocerla, a pesar de no estar caracterizada como el personaje de la vecindad de El Chavo del 8.

En otro clip, la actriz aparece en el Parque del Amor, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, donde también fue abordada por medios locales y algunos transeúntes.

Agradecida con María Antonieta de las Nieves

Desde el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo en HBO Max, la joven actriz reveló que aprendió el famoso llanto de su personaje gracias a los tips de María Antonieta de las Nieves. En un video que compartió en sus redes, ambas aparecen sentadas en su sofá conversando, luego la actriz de 75 años le enseña los gestos clásicos de la Chilindrina.

"Gracias, María Antonieta por tu cariño, apertura y calidez. Te admiro profundamente. Tenía que compartirlo con el mundo", escribió Paola en su cuenta de Instagram.

En otro video viral, se ve a De las Nieves ayudando a ajustar el vestuario que Montes de Oca usó para encarnar a la hija de Don Ramón en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños.

María Antonieta de las Nieves sobre Chespirito: Sin querer queriendo: "Todo lo que están viendo es real"

El estreno del capítulo final de Chespirito: Sin querer queriendo coincidió con el regreso de María Antonieta de las Nieves a Perú. Durante su encuentro con la prensa nacional, la actriz compartió sus impresiones sobre lo visto en la serie de HBO Max.

"Me parece maravillosa (la serie), me encanta. Cada rato que veo algún detalle, me pongo a llorar porque son detalles que yo viví en carne propia. Todo lo que están viendo pasó en la vida real", declaró al programa Todo se filtra.

El circo de la Chilindrina abrió sus puertas este 25 de julio en la explanada del centro comercial Mall del Sur.