Fadi Deeb, el deportista paralímpico palestino que perdió la movilidad de sus piernas al ser alcanzado por un francotirador israelí

Ya iniciaron los Juegos Paralímpicos París 2024 y, como abanderado de Palestina, fue el deportista Fadi Deeb, de 39 años. Siendo el único miembro de su selección originario de Gaza, confesó que su ciudad no sale de sus pensamientos. "Estoy levantando mi bandera aquí en París para mostrarle a la gente que Palestina no está muriendo. Seguimos aquí, seguimos luchando y seguimos vivos", mencionó a France 24 en una entrevista.

En la guerra entre Israel y Hamás, el lanzador de bala perdió a más de 15 miembros de su familia, incluido su hermano, por lo que su participación es significativa ya que, de acuerdo con el Comité Olímpico Palestino (POC), han muerto más de 400 atletas y personal de apoyo; otros no han podido viajar ni entrenar por los bombardeos.

La historia de Fadi Deeb, atleta paralímpico

Fadi Deeb es natural del distrito de Shuja'iyaa, en Gaza, en 1984. Cuando tenía 10 años, el árbitro internacional, Mohammed Elshekh Khalil -que también fue su profesor en primaria-, le inculcó su amor por los deportes. Aprendió a jugar fútbol, vóley, tenis y básquet. De adolescente le interesó más el vóley y con 16 años se unió al equipo palestino de Gaza.

En paralelo con sus estudios de informática en la Universidad Al-Azhar de Gaza (que fue atacada por Israel en noviembre), perfeccionaba sus habilidades en el deporte, pero la tensión entre Israel y el territorio palestino aumentaba; y el 4 de octubre de 2001, fecha que Dee recuerda con exactitud, un francotirador israelí le disparó en la espalda dejándolo paralizado. Tenía 17 años.

"Después de que me diagnosticaran discapacidad, en árabe tenemos una expresión que dice: 'Debes ser como el agua', es decir, debes ser flexible, nada puede detenerte", dijo Fadi Deeb. "Me dije a mí mismo: 'Este no es el final de mi vida, es difícil, pero no es el final de mi vida'. Tienes que pensar positivamente. Esta mentalidad poderosa y mi religión me ayudaron a ser más flexible en lo que respecta al deporte. Decidí que pasaría de jugar, por ejemplo, tenis de mesa y baloncesto a jugar tenis de mesa en silla de ruedas y baloncesto".

Fadi Deeb, de 39 años, es el abanderado de Palestina en los Juegos Paralímpicos de París 2024.Fuente: @fadi.eldeeb

Fedi Dee como entrenador y jugador de básquet

A pesar de que en París 2024 competirá el evento de lanzamiento de bala, Fadi Deeb es un basquetbolista profesional. Ha jugado en silla de ruedas en Turquía, Grecia y Francia.

"Como jugador, cada vez que tengo información, la comparto. ... El hecho de que sea palestino no significa que solo haga esto en Palestina, comparto mi información con todos, para brindar amor y apoyo a personas de diferentes culturas y religiones", mencionó sobre los conocimientos que imparte a las divisiones de Paris Basket Fauteuil (PBF), una asociación deportiva creada en mayo de 2021 para ayudar y alentar a los jóvenes con discapacidad a jugar este deporte en silla de ruedas.

"Puedes usar tu discapacidad para ser talentoso… No pienses: 'Si tengo una discapacidad, no puedo hacer algo'. No me mires como si fuera diferente, no, soy igual a ti, uso mi mente, como tú, uso mi cuerpo, como tú", agregó Fadi Deeb.

