"Es una posibilidad": la velerista María Belén Bazo no descarta retirarse del deporte por falta de apoyo [VIDEO]

No solo el atleta César Rodríguez piensa en retirarse por la falta de apoyo económico, sino también la velerista María Belén Bazo, que ganó el diploma olímpico en los Juegos Olímpicos París 2024.

En entrevista exclusiva con RPP, Bazo indicó que ama el deporte, pero analiza seriamente retirarse del windsurf por los escasos recursos económicos que aporta el IPD y las autoridades del país.

"Todavía no lo decido, pero sí es una posibilidad", señaló en el programa 'Encendidos' a la periodista Andrea Closa.

"Ahora lo hacemos por amor al deporte, por amor al Perú, pero de hecho que tenemos que pensar en otras cosas que hay en la vida", agregó Bazo, que a sus 26 años debe pensar en su futuro más allá del deporte.

"A mí me encanta el deporte, ahora estoy súper motivada y feliz. Pero de hecho dedicarle tu vida al deporte no es sencillo. Ahora tengo 26 años y debo pensar en mi futuro y dedicarse al deporte no te da una seguridad para el futuro. Son cosas que debo ir evaluando y, bueno, si me dieran todo el apoyo necesario para seguir mejorando y mantener este nivel, y ahorrar para el futuro, yo seguiría feliz de la vida; pero necesito ese apoyo para tomar esa decisión", puntualizó.

María Belén Bazo quiere apoyar a las nuevas generaciones de vela

"Siento que he hecho bastante por el deporte y siento que siempre voy a estar vinculado al deporte que es algo que me encanta y le hace muy bien al país. Entonces voy a seguir apoyando al deporte. Yo he sido la primera windsurfista de venir a los Juegos Olímpicos. Y ya eso marca un camino para las siguientes generaciones. Ojalá en el futuro más windsurfistas sigan mi camino", afirmó la deportista, que ocupó el cuarto lugar en su especialidad en París 2024.

"Tal vez me retire como deportista olímpica, pero voy a seguir apoyando al deporte. Si que un día haya un Centro de Alta Rendimiento me encantaría ser parte de alto rendimiento y ser parte del desarrollo de éste", culminó.