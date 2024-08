Calendario del Team Perú en Juegos Paralímpicos 2024: programación completa y horarios de sus competencias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Juegos Paralímpicos París 2024 prometen ser una verdadera fiesta deportiva y el Team Perú se hará presente con una delegación histórica. Y es que el equipo nacional contará con 13 atletas, superando —enormemente— a los nueve que clasificaron a Tokio 2020, a seis de Río 2016 y a los cinco de Atenas 2024.

Entre los deportistas más importantes de la delegación están Angélica Espinoza, quien ganó la medalla de oro en Taekwondo en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. También destacan la paradeportista Pilar Jáuregui, quien ganó una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos 2019 y dos preseas de oro en los Juegos Paralímpicos Santiago 2023; y quien se consagró campeona mundial de boccia.

¿Quiénes son los paradeportistas clasificados a los Juegos Paralímpicos 2024?

Angélica Espinoza (Parataekwondo - hasta 47 Kg) Daniel Campos (Para tiro con arco - recurvo) Rodrigo Santillán (Paranatación - 100 metros espalda, 50 metros espalda y 200 metros libres) Pilar Jáuregui (Parabádminton - WH2) Giuliana Póveda (Parabádminton - SH6) Rubí Fernández (Parabádminton - SH6) Niurka Callupe (Boccia - BC3) Rosbill Guillén (Para-atletismo - T11) Jorge Arcela (Para tiro deportivo, rifle de aire comprimido 10 metros - SH1) Neri Mamani (Para-atletismo 1500 metros - T11) Israel Hilario (Paraciclismo contrarreloj - C2) Diego Quispe (parapowerlifting - hasta 59Kg) Dunia Felices (Paranatación 200 metros combinado - S5)

¿Cuál es el calendario de los paradeportistas peruanos en los Juegos Paralímpicos 2024?



Jueves 29 de agosto

Angélica Espinoza (hasta 47 Kg) -> Entre 3:00 a.m. a 4:37 a.m.

Daniela Campos (clasificación) -> 10:00 a.m.

Rodrigo Santillán (100 metros espalda, clasificación) ->3:13 a.m.

Pilar Jáuregui (Fase de grupos) -> por confirmar

Giuliana Póveda (Fase de grupos) -> por confirmar

Rubí Fernández (Fase de grupos) -> por confirmar

Niurka Callupe (Fase de grupos) -> por confirmar

Viernes 30 de agosto

Pilar Jáuregui (Fase de grupos) -> por confirmar

Giuliana Póveda (Fase de grupos) -> por confirmar

Rubí Fernández (Fase de grupos) -> por confirmar

Niurka Callupe (Fase de grupos) -> por confirmar

Rosbil Guilén (final / 1500 metros) ->3:05 a.m.

Sábado 31 de agosto

Rodrigo Santillán (50 metros espalda, clasificación) ->3:59 a.m.

Pilar Jáuregui (Fase de grupos) -> por confirmar

Giuliana Póveda (Fase de grupos) -> por confirmar

Rubí Fernández (Fase de grupos) -> por confirmar

Niurka Callupe (Fase de grupos) -> por confirmar

Domingo 1 de septiembre

Jorge Arcela (clasificación) -> 2:30 a.m.

Neri Mamani (1500 metros) -> 3:12 a.m.

Lunes 2 de septiembre

Rodrigo Santillán (200 metros libres, clasificación) ->4:20 a.m.

Miércoles 4 de septiembre

Israel Hilario (contrarreloj) -> Por confirmar

Jueves 5 de septiembre

Diego Quispe (parapowerlifting) -> por confirmar

*Por confirmar fecha y hora de Dunia Felices en 200 metros estilo libre natación

¿Cuándo compite Angélica Espinoza en los Juegos Paralímpicos 2024?



La parataekwondista Angélica Espinoza competirá en los Juegos Paralímpicos París 2024 en la categoría K44 (-47 Kg). La competencia se llevará —por completo— el jueves 29 de agosto. La ronda de 16 avos empezará a las 3:00 a.m. (hora peruana). Los cuartos de final a las 5:10 a.m. Las semifinales repechaje a las 10:00 a.m. Las semifinales a las 11:0 a.m. Y el combate por la medalla de oro se disputará a la 1:34 p.m.

¿Cuándo compite Pilar Jáuregui en los Juegos Paralímpicos 2024?

Pilar Jáuregui iniciará su participación en los Juegos Paralímpicos 2024 el jueves 29 de agosto con su primer partido de la fase de grupos. El viernes 30 y sábado 31 disputará los otros dos encuentros de su serie. En caso clasifique a los cuartos de final, este se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre. Ese mismo día también se disputarán las semifinales. El lunes 2 de septiembre se jugará la medalla de bronce y la de oro.

¿Dónde ver los Juegos Paralímpicos París 2024 EN VIVO y EN DIRECTO desde Perú?

En Perú, los Juegos Paralímpicos de París 2024 podrán seguirse por TV en señal abierta a través de ATV, canal con los derechos de transmisión del evento. En televisión por cable se verá mediante Claro Sports. Vía streaming en dispositivos móviles podrá verse en la página web de ATV, Claro Sports y el canal de YouTube de Claro Sports.

¿Cuál ha sido la mejor participación de Perú en los Juegos Paralímpicos 2024?

El Team Perú ha participado en diversas ediciones de los Paralímpicos. La más destacada ha sido la de Sidney 2000. En aquellos Juegos, a pesar de solo contar con cuatro atletas, se obtuvo dos medallas: una de oro y otra de plata. Las dos, precisamente, fueron conseguidas por el nadador Jimmy Eulert, en la modalidad 50 metros libres S3 y 50 metros espalda S3.

