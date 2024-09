Paris Hilton aceptó la invitación de Andrés Hurtado para venir a Perú y ayudar a víctimas de abuso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La famosa socialité norteamericana Paris Hilton sorprendió a sus seguidores peruanos al responder una publicación de Andrés Hurtado, quien le rindió un homenaje a la empresaria en su programa Sábado con Andrés, el último fin de semana.

En la reciente emisión, el conductor resaltó la carrera de la modelo y su retorno a la música ya que también es DJ. Sin embargo, también tocó el tema del abuso sexual debido a que Hilton denunció públicamente su mala experiencia cuando tenía 15 años. Por ello, la invitó a nuestro país para que conozca la historia de las mujeres que han sido víctimas.

"Rendimos homenaje a una mujer que ha luchado muchísimo por la verdad de quienes, como ella, han sido víctimas de abuso. Esperamos que, cuando puedas, nos visites y recorras no solo Machu Picchu, también los distritos donde hay muchas mujeres abusadas. Gracias Paris, estamos contigo", dijo Andrés Hurtado.

Después de que el conductor compartiera un poco del programa en sus redes sociales, Paris Hilton le agradeció por contar su historia y por el cariño. "Literalmente se me saltan las lágrimas al ver esto. Muchas gracias, estoy conmovida por todo lo que han dicho. Es usted un padre increíble y sus hijas también son muy encantadoras", señaló.

"Espero visitar Perú pronto. Les mando mucho amor y gracias de nuevo a ti y a tu increíble equipo, y a toda tu increíble audiencia. Ver esto me ha hecho tan feliz y orgullosa. Los quiero a todos", remarcó la artista quien aceptó la invitación de pronto visitar nuestro país.

Paris Hilton revela que abusaron de ella en un internado de EE.UU.

Paris Hilton testificó ante un comité del Congreso de Estados Unidos sobre el "trato inhumano" que sufrió en un internado durante su adolescencia y pidió modernizar los programas de bienestar infantil para evitar que otros jóvenes vivan esa misma experiencia. "Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar", dijo la socialité, tras detallar algunos de los supuestos abusos que sufrió en la primera de las cuatro residencias de corrección de conducta en las que estuvo de joven.

"Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento", explicó la también empresaria y cantante.

Paris Hilton, que estuvo interna en la escuela Provo Canyon en su adolescencia, había mencionado ya ese episodio de su pasado en sus memorias Paris: The Memoir y en diversas entrevistas en los medios.

