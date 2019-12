En el documental "The American Meme", Paris Hilton aseguró haber pensado en el suicidio tras la filtración de su video íntimo. | Fuente: Facebook

Son otros tiempos para Paris Hilton, la famosa socialité que en el 2003 sufrió la filtración de un video sexual con su exnovio Rick Salomon. Actualmente, pasa sus días viendo televisión, cocinando y creando música en su hogar; pero en un momento pensé en quitarse la vida.

La también modelo señaló que, luego de que el video estuvo en manos de los cibernautas, el responsable de la filtración le quitó la oportunidad de ser otra persona; pues solo la relacionarían con ese hecho.

“Cuando era niña, siempre admiraba a la Princesa Diana y a mujeres así, a las que respetaba mucho. Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó eso que tanto quería para mí, porque durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba”, dijo la heredera de la compañía Hilton Hotel, en entrevista al diario "Los Ángeles Times".

Asimismo, el medio estadounidense resaltó el documental “The American Meme” (2018), donde Paris Hilton señaló haber pensado en suicidarse luego del escándalo. “Fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones. No quería seguir viviendo. Porque pensé que me habían quitado algo, que nunca volvería a ser la misma”, dijo entonces.

La filtración del video íntimo de Paris Hilton ocurrió en pleno apogeo de popularidad de la empresaria gracias a "The Simple Life", reality que protagonizó junto a Nicole Richie. | Fuente: Facebook

HILTON EN LA ERA METOO

La filtración del video íntimo de Paris Hilton y Salomon sucedió en una época previa al #MeToo. La socialité aceptó que gracias al movimiento —responsable actual de que las mujeres encuentren respaldo frente a este tipo de abusos— la situación ha cambiado.

“En aquel entonces, la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy [en relación a MeToo], el vilipendiado hubiese sido él [Rick Salomon]”, indicó la heredera.

Asimismo, la también empresaria destacó que la falta de redes sociales le impidió defenderse cuando estos sucesos ocurrieron. “No es algo por lo que alguna vez quise ser conocida. Ahora me siento lo suficientemente cómoda conmigo misma como para contar mi historia. Antes no lo estaba”, puntualizó.

Como se recuerda, Paris Hilton saltó a la fama en el 2003, gracias a su aparición en el reality “The Simple Life”, que protagonizó junto a su mejor amiga Nicole Richie.