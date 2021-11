Sebastián Boscán, actor de 'Pasión de Gavilanes', falleció a los 41 años tras perder la batalla contra el cáncer de estómago. | Fuente: Composición

Sebastián Boscán, nombre artístico de Leonardo Zapata -recordado actor de “Pasión de Gavilanes”-, falleció en la noche del 28 de noviembre, así lo confirmó el periodista Carlos Ochoa por medio de sus redes sociales. El amigo personal del artista colombiano compartió un mensaje de despedida al famoso que murió a los 41 años.

“Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en shock”, se lee en sus redes sociales.

Sebastián Boscán, quien participó en reconocidas novelas como “El estilista” y “El general Naranjo”, murió tras perder la batalla contra el cáncer de estómago.

Cabe resaltar que, hace meses, el colombiano reveló que su personaje Leandro Santos no formará parte de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”.

Sebastián Boscán formó parte de la primera temporada de "Pasión de Gavilanes". | Fuente: Pinterest

"Pasión de Gavilanes" alista su temporada 2

Luego de que, en mayo pasado, Telemundo anunciara que en el 2022 lanzaría una nueva temporada de la telenovela colombiana, este lunes confirmó que contará con el elenco original.

Así, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Zharick León y Natasha Klauss volverán a reunirse en el set después de varios años y en la próxima entrega de la producción, que convoca también a una nueva generación de actores y actrices.

Las primeras imágenes de este reencuentro fueron compartidas a través de las redes sociales de "Pasión de gavilanes", con un videoclip en el que pueden verse miembros del antiguo reparto, como Cimarro y García.

Además, desde su cuenta de Instagram, la actriz Paola Rey expresó su emoción de volver a la telenovela mediante una publicación donde se ve el guion de la temporada 2. "Vuelve mi Jimena Elizondo, un personaje que llevo en mi corazón", escribió la intérprete en la leyenda.

