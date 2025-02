"Lloro por su pérdida y celebro su existencia": Francis Ford Coppola se despide de Gene Hackman

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gene Hackman conmocionó al mundo de Hollywood al ser hallado sin vida dentro de su vivienda en Santa Fe, en Nuevo México. El actor de 95 años fue encontrado por la Policía local junto a su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años, quien también pereció en el lugar. Si bien se desconocen las causas del deceso de ambos (incluido su perro muerto), las autoridades ya consideran el hecho como "suficientemente sospechoso" para abrir una investigación.

Diversas celebridades y artistas del mundo mostraron su pena —y desconcierto— por la pérdida de Gene Hackman, quien protagonizó icónicas películas en sus casi 50 años de carrera cinematográfica ganando dos premios Oscar, cuatros Globos de Oro y dos premios BAFTA. Precisamente, uno de ellos fue Francis Ford Coppola, cineasta que dirigió a Hackman en el filme La conversación (1974).

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido director de El padrino y Apocalypse Now compartió una nostálgica fotografía donde aparece en detrás de escena dándole indicaciones a Gene Hackman quien encarnó al espía Harry Caul en el largometraje.

En la imagen, Coppola aparece luciendo su clásica barba negra y lentes con un abrigo marrón de invierno. Por su parte, Gene Hackman aparece con una chaqueta ploma mientras mira de frente.

"La pérdida de un gran artista, siempre motivo de luto y celebración: Gene Hackman un gran actor, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lloro su pérdida, y celebro su existencia y contribución", fue el mensaje de Coppola en su post.

Francis Ford Coppola es uno de los directores más aclamados y exitosos de Hollywood. | Fuente: Instagram (francisfordcoppola)

¿Qué dice la Policía sobre la muerte de Gene Hackamn y Betsy Arakawa?

En un primer momento, la Policía de Nuevo México dijo no había indicios de un crimen en las muertes de Gene Hackamn y Betsy Arakawa, pero el medio TMZ, citando una orden de registro, indicó que un detective considera que las muertes son "de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda y una investigación exhaustivas".

Por otro lado, el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, no informó las causas de los decesos. Por otra parte, la persona que dio cuenta de los cuerpos encontró abierta la puerta del domicilio del actor. Ya en el interior, específicamente en un baño, se hallaron pastillas alrededor del cuerpo de Arakawa. Tenía un calentador cerca de su cabeza.

Según el citado medio, aparentemente la pianista estaba muerta "hace algún tiempo" ya que el cuerpo estaba en descomposición. En tanto, Hackman fue encontrado en otra habitación, completamente vestido y con unos lentes de sol cerca de él.

Por su parte, Elizabeth Jean, hija de Hackman, dijo al portal estadounidense que ambos podrían haber sufrido un envenenamiento con monóxido de carbono.

El actor Gene Hackman fue hallado muerto en su casa en Nuevo México. | Fuente: AFP

¿Quién fue Gene Hackamn?

Eugene Allen Hackman, conocido como Gene Hackamn, fue un actor de 95 años considerado una leyenda de Hollywood y uno de los artistas más importantes de su generación con una carrera de más de cuatro décadas y 80 títulos entre cine, teatro y televisión.

Su carrera comenzó en el teatro, con obras como Cualquier miércoles, Poor Richard (1964), Children from their games (1963) y The natural look. Tras una serie de pequeños papeles, hizo su gran estreno en la pantalla junto a Warren Beatty en Lilith (1964), con el que coincidió tres años después en Bonny and Clyde (1967), cinta que le valió su primera nominación al Oscar.

El Oscar le llegó con French Connection (1971, William Friedkin), un trabajo que fue reconocido por el Premio al mejor actor de los Críticos Cinematográficos de Nueva York, el Globo de Oro y el BAFTA.

Compartió elenco con Glenn Close y Richard Dreyfuss en Death and the maiden (1994, Ariel Dorfman); y con Los imperdonables (1992, Clint Eastwood) consiguió además del Oscar al mejor de reparto, el Globo de Oro y el BAFTA.



Sus últimos trabajos fueron junto a Morgan Freeman, con el thriller psicológico Bajo sospecha (2000, Stephen Hopkins) y con Anjelica Huston The royal Tenenbaums (2001, Wes Anderson), una comedia por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis