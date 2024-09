Arnold Schwarzenegger lleva casi 30 años pagando por el alquiler de un objeto de la película 'Batman y Robin'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La película Batman y Robin ha sido catalogada como una de las menos valoradas de la franquicia del caballero de la noche, obteniendo una puntuación de apenas 12 en Rotten Tomatoes y 29 en Metacritic. A pesar de estas cifras poco favorables, Arnold Schwarzenegger, quien interpretó al villano Mr. Freeze en la cinta, guarda un recuerdo muy especial de su participación.

Durante una reciente entrevista, el ex Gobernador de California reveló que, además de ganar una exorbitante suma de 25 millones de dólares, superando incluso el salario de George Clooney, quien dio vida a Batman, pudo quedarse con el traje de su personaje. Este objeto, según dijo, se ha convertido en un tesoro personal que aún tiene en su oficina.

Un acuerdo peculiar con Warner Bros.

Adueñarse de la indumentaria no fue sencillo para Arnold Schwarzenegger. En la industria cinematográfica, es común que los accesorios y trajes sean almacenados para futuros usos, y llevarse un recuerdo personal puede ser complicado. Sin embargo, el actor no estaba dispuesto a aceptar un "no" por respuesta y elevó su petición a los directivos de Warner Bros.

Tras negociaciones, logró un acuerdo inusual: la compañía le permitiría conservar el traje, pero bajo un contrato de alquiler simbólico por 1 dólar al año.

El traje de Mr. Freeze no es un accesorio común, esta equipado con luces diseñadas para durar hasta 9 mil horas, según reveló a The Hollywood Reporter el productor, Peter Macgregor-Scott.

"A los actores les gustaría salir con piezas, y tenemos que tener mucho cuidado de que eso ocurra al mínimo. Arnold Schwarzenegger quería un traje de Mr. Freeze. Llegó hasta lo más alto del estudio. Tuvo que firmar un contrato y creo que paga un dólar al año para tomar prestado el traje. Las luces de esos trajes duran nueve mil horas", declaró.

Arnold Schwarzenegger consigue récord Guinness con la figura de acción más grande del mundo

Arnold Schwarzenegger, reconocido por sus múltiples películas en el cine de acción, logró un nuevo récord Guinness en mayo de este año al ser la inspiración de la figura de acción más grande del mundo. Esta réplica de su personaje Luke Brunner de la serie Fubar de Netflix, mide 6.74 metros de altura y fue revelada en Santa Fe Springs, California.

La monumental efigie, que supera la altura promedio de una jirafa, ha sido verificada por la Organización de los Guinness World Records. Construida con una combinación de plástico, espuma y metal, la figura destaca no solo por su tamaño, sino también por la capacidad de girar sus brazos, emulando el movimiento de un muñeco tradicional.

Inicialmente, esta figura formaba parte de un cartel publicitario en Viena, Austria, utilizado para promocionar la serie de acción. Posteriormente, se le añadieron soportes internos para que pudiera mantenerse en pie. Para facilitar su manipulación, la figura fue escaneada en 3D y se creó un modelo a escala más manejable.

