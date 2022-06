La influencia de Paul Walker aún puede verse en las últimas entregas de 'Rápidos y Furiosos'. | Fuente: Fast & Furious

Una década después de su muerte, Paul Walker tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor que interpretó a Brian O'Conner en la franquicia de "Rápidos y Furiosos", será uno de los tres artistas en recibir este homenaje póstumo en 2023.

Según la web oficial de Hollywood Walk of Fame, este tipo de estrella solo se concede a una persona cada año. Sin embargo, los organizadores hicieron una excepción y decidieron otorgar el premio a la actriz Juanita Moore y la cantante Jenni Rivera.

"El panel seleccionó cuidadosamente a estas personas talentosas y estamos ansiosos por celebrarlas a medida que se vuelven parte de la historia de Hollywood con la presentación de su estrella en la pasarela más famosa del mundo", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Paul Walker se une a sus compañeros de la franquicia que ya tienen una estrella en el Paseo de la Fama como Vin Diesel, Dwayne Johnson, Kurt Russell y Charlize Theron. Mientras tanto, Uma Thurman, Vince Vaughn, Jon Favreau y Ellen Pompeo también recibirán su estrella en el transcurso del próximo año.

LA REACCIÓN DE SU HIJA Y VIN DIESEL



El anuncio noticia fue celebrado por los seguidores de la saga de acción, quienes dieron a conocer sus impresiones en redes sociales. Sin embargo, la reacción que más destacó fue la de Meadow Rain Walker, hija del difunto actor, quien compartió una fotografía de su padre a través de su cuenta oficial de Instagram.

"¡Paseo de la Fama de Hollywood 2023! ¡Felicidades, papá! Sé que el tú joven nunca lo creería, también sé que estás mirando hacia abajo con tu sonrisa contagiosa, sintiéndote avergonzado y agradecido", señaló el mensaje de Meadow. "Te ganaste esto, lo mereces y más. ¡Te amo!", añadió la joven influencer.

Por su parte, Vin Diesel, amigo y colega del desaparecido actor, se sumó a las celebraciones realizando un comentario en el post de Meadow. "No puedo decirte cuánto significa esto. No, en realidad lo haré en nuestra próxima cena familiar. Estoy llorando", señaló el protagonista de ''Rápidos y Furiosos'.



PAUL WALKER

Paul Walker falleció en 2013 en un fatídico accidente de tráfico cuando solo tenía 40 años. Su hija Meadow, que por entonces acababa de cumplir 15 años, ha mantenido vivo el recuerdo de su padre creando la Fundación Paul Walker.

En agosto del 2018, se estrenó el documental “I am Paul Walker”, que narra los pasajes desconocidos de la vida personal y la carrera del protagonista de la saga de “Rápidos y Furiosos”.

Los testimonios de familiares y amigos se unen para descubrir la personalidad del actor, que murió en el 2013. Se buscó develar las motivaciones de Paul Walker, sus costumbre y hobbies, haciendo hincapié en su pasión por la velocidad y los deportes extremos.

