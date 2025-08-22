"No fuiste tú, fui yo quien te dejó": Maju Mantilla compartió peculiar video antes de revelarse su separación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla dejó peculiar video en TikTok antes de que su esposo Gustavo Salcedo revelara su separación. | Fuente: TikTok (majumantillaoficial)

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo vienen captando la atención en los últimos días luego de que este último anunciara su separación de la exreina de belleza por medio de un sorpresivo comunicado publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la exMiss Mundo decidió guardar silencio, sin emitir algún pronunciamiento público y ausentándose de la conducción del programa Arriba mi gente desde el último jueves. Sin embargo, diversos usuarios no dejaron pasar desaparecido uno de los últimos videos publicados por la modelo y personalidad de televisión.

Fue el 2 de agosto que la también influencer de 41 años compartió un peculiar video donde hace un breve playback de la canción La Historia del reguetonero cubano El Taiger.

En el registro audiovisual Maju Mantilla mueve el dedo en señal de dirigirse a alguien mientras suena la canción. “Así que tú historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo quien te dejó. Esa historia era al revés”, se escucha mientras la modelo baila de manera irónica acompañada de su maquillador.

La publicación cuenta con más de 61 mil ‘Me gusta’ y cientos de mensajes en claro apoyo a la modelo. “Maju el Perú entero está contigo”, “Yo pienso que ahora será feliz. Ese hombre no la merece”, “Muy bien que lo hayas dejado”, “Nunca dejarás de ser la más hermosa del mundo”, “Esa es la actitud”, fueron algunos de los comentarios.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, confirmó el fin de su matrimonio. | Fuente: Instagram (majumantilla)

Maju Mantilla se ausentó nuevamente del programa Arriba mi gente

Maju Mantilla se ausentó, por segundo día consecutivo, de la conducción del programa Arriba Mi gente. La modelo trujillana no estuvo junto a sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes este viernes 22 de agosto.

Es así como el mencionado programa presentó a la periodista Mantilla Borrero, exconductora del espacio, en lugar la exreina de belleza. Ninguno de los mencionados explicó los motivos de la ausencia de Maju, ni su separación de Salcedo.

Cabe resaltar que Maju tampoco estuvo en el programa del último jueves siendo reemplazada por Tula Rodríguez, quien asumió la conducción junto a Díaz y Lesmes.

“Lo único que podemos decir es que queremos a Maju. No somos solo sus compañeros, somos su familia. No nos va a acompañar hoy, pero esperamos que regrese pronto. Le mandamos un beso y, de parte de todo el equipo de Arriba mi gente, la abrazamos y la queremos”, expresó Fernando Díaz.

Por su parte, Tula también le dedicó unas palabras de apoyo: “Como amigas que somos, aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo, amiga”.

Maju Mantilla se ausentó por segundo día consecutivo del programa Arriba mi gente. | Fuente: Instagram (majumantilla)

Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo pusieron fin a su matrimonio de 13 años. El empresario y deportista confirmó la noticia mediante un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el tiempo compartido con la exreina de belleza y recalcó que ambos mantendrán el compromiso de ser buenos padres.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, se lee en el pronunciamiento difundido el último miércoles.

Salcedo destacó los años compartidos con la recordada Miss Mundo 2004 y reafirmó su compromiso como padre. “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres, tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, sostuvo.

El comunicado cerró con un pedido de discresión: “Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.