Paulo Londra y Big Ligas resolvieron la demanda por disputa contractual. | Fuente: Instagram

Paulo Londra regresa a la música. Tras la disputa millonaria entre el argentino con Big Ligas, se resolvió de manera amistosa el juicio que se llevó a cabo en Miami. De acuerdo con los abogados del artista cordobés, James Sammataro y Jesús Cuza, ambos pudieron dejar atrás sus diferencias.

“Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”, reza el comunicado que enviaron a Billboard.

Como se recuerda, en el 2020, Paulo Londra calificó de “fraude y representación negligente” el accionar que tuvo Cristian Salazar (Kristo) y Daniel Oviedo (Ovy On The Drums) con él cuando le hicieron firmar un contrato malintencionado.

A pesar de que este miércoles 10 de noviembre ambas partes han resuelto sus diferencias, aún ni uno se ha pronunciado por lo sucedido.

¿Paulo Londrá sacará nueva música?

Al salir de la corte, le preguntaron a Paulo Londra si volverá a lanzar nueva música a lo que el argentino respondió con una sonrisa sin dar más detalles.

Ed Sheeran brinda su apoyo a Paulo Londra

En una reciente entrevista para MTV, Ed Sheeran le brindó su apoyo a Paulo Londra quien estuvo en juicio en una corte de Miami, Estados Unidos por la disputa contra la disquera Big Ligas.

Ambos intérpretes se conocieron cuando grabaron el tema ‘Nothing on You’ y fue el cantante británico quien habló sobre la amistad que tiene con el artista argentino. "Cada vez que Londra quiera colaborar, aquí estaré, literalmente haría cualquier cosa por él. Y él lo sabe, cada vez que me necesite aquí estaré", sostuvo.

"Sólo pienso en lo mal que está eso. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico?", dijo Sheeran en referencia al mal accionar de la disquera.

