El actor chileno Pedro Pascal está cumpliendo 48 años este 2 de abril. Tras el estreno de 'The Last of Us' se ha convertido en uno de los artistas favoritos del público y se ha consagrado como una estrella de Hollywood.



Sin embargo, antes de ser Joel en esta serie tiene otros papeles memorables con el que respalda su gran trayectoria en esta industra. ¿Qué series o películas ha protagonizado?

Aquí te contamos toda la carrera artística de Pedro Pascal pasando por 'Narcos', siguiendo por 'Triple frontera' hasta 'The Last of Us'.

SERIES

1. “Buffy, La Cazavampiros” (2003)

Con solo 23 años, Pedro Pascal formó parte de elenco de la serie “Buffy the Vampire Slayer”, por su nombre en inglés. Esta producción fue una de las más vistas de Warnes y gracias a ello, tuvo siete temporadas.

Sarah Michelle Gellar fue la protagonista y en sus redes sociales compartió una foto donde se ve a un joven Pascal.

Pascal interpreta a Eddie, un joven estudiante que se cruza en el camino de Buffy en la Universidad.

2. Game of thrones (2013)

Pedro Pascal quien interpretó al justiciero Oberyn Martell en la cuarta temporada de la serie.

"Game of Thrones", estrenada en 2001, se convirtió en una de las series más galardonadas de la historia con sus 47 Emmy, récord absoluto en estos galardones.

En junio de 2013, Pedro Pascal interpretó a Oberyn Martell, la "Víbora Roja", en la cuarta temporada de la serie de HBO "Juego de tronos". | Fuente: HBO Max

3. Narcos (2015-2016)

La segunda temporada de 'Narcos' describe la caída del todopoderoso narcotraficante colombiano y el actor chileno Pedro Pascal, es uno de los protagonistas de la serie.

Rodada en Colombia con ambiciosos medios de producción, 'Narcos' tuvo en su reparto al brasileño Wagner Moura, muy alabado por su interpretación de Escobar; a Pedro Pascal como Javier Peña, uno de los agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) que le tratan de dar caza, y a un nutrido reparto de actores latinos como Paulina Gaitán, Stephanie Sigman y Damián Alcázar.

Pedro Pascal triunfó en Netflix gracias a 'Narcos' tras ponerse en la piel del agente Peña. | Fuente: Netflix

4. The Mandalorian (2019)

Después de rastrear a Pablo Escobar en "Narcos" y enfrentarse (sin éxito) a La Montaña en "Game of Thrones"; el chileno protagonizó "The Mandalorian", la primera serie de acción real de "Star Wars".

Metido en la piel de un misterioso y oscuro cazarrecompensas intergaláctico, Pedro Pascal no puede ser más diferente de su implacable personaje: muy amable, atractivo, elegante y con un punto tímido, confiesa que de niño se miraba en el espejo de Luke Swywalker pero admite que, a sus 44 años, empieza a entender a Darth Vader.

Pese a mostrar su rostro en dos ocasiones, Pedro Pascal realiza todas sus escenas en "The Mandalorian". | Fuente: Disney+

5. The Last of Us (2023)

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EE.UU., dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, entre otros.

Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de la serie “The Last of Us”. | Fuente: HBO Max

PELÍCULAS

1. Hermanas (2005)

En 1984, Natalia viaja de Madrid a Texas para visitar a su hermana Elena, que se acaba de mudar a los Estados Unidos con su hijo y su marido. Huyendo de los militares, Natalia abandonó Argentina en 1975, tras la desaparición de su novio. Su padre, David Levin, intelectual y periodista, dejó al morir una novela sin publicar que Elena guarda en su casa. Natalia comienza a leerla y se da cuenta de que es la historia de su familia durante la dictadura. Natalia y Elena intercambian los recuerdos que cada una tiene de los sucesos previos a esa noche. El final de la novela, que no aparece en el manuscrito, esconde una clave que Natalia deberá desvelar.

Pedro Pascal debutó en el cine apareciendo como actor secundario en “Hermanas”.

2. B urn Notice : The Fall of Sam Axe (2011)

Spin-off de la serie de TV Burn Notice. Mientras asesora a un pelotón de militares locales en una misión en América Latina, el teniente comandante Sam Axe comienza a sospechar que hay secretos dentro de sus filas y, finalmente, llega a la conclusión de que debe empezar a actuar.

Axe conoce al Comandante Veracruz (Pedro Pascal) cuando llega a América del Sur, donde se produce el caos y el peligro.

3. Bloodsucking Bastards (2015)

Evan es un empleado obediente y sobrecargado de trabajo, atrapado en una empresa que le explota, al igual que a su novia Amanda y a su holgazán mejor amigo Tim. El frágil mundo de Evan termina de desmoronarse cuando su jefe, Ted, le concede su ansiado ascenso a su némesis en la empresa, Max. Pero todo eso no será nada comparado con el secreto que está a punto de descubrir, que pondrá su vida y la de sus compañeros en peligro.

Evan (Fran Kranz) se encuentra lidiando con un compañero de trabajo llamado Max (Pedro Pascal), que resulta ser un vampiro.

4. The Great Wall (2016)

China, siglo XV. Un mercenario inglés (Matt Damon) y otro español (Pedro Pascal) son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China; ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: la mítica muralla ha sido edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana.

El actor chileno Pedro Pascal interpreta al mercenario español Pero Tovar en "La Gran Muralla".

5. Prospect (2018)

Una adolescente y su padre viajan a una luna remota en busca de riqueza. Pero hay otros ambulando por el tóxico bosque de la luna y el trabajo rápidamente se vuelve una desesperada lucha por escapar de allí.

'Prospect' es una extraña cinta de ciencia ficción protagonizada por Pedro Pascal y está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. | Fuente: Amazon Prime

6. Triple Frontier (2019)

Cinco amigos, todos exveteranos militares y antiguos operativos de las Fuerzas Especiales, se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica. El objetivo: robar a un poderoso narcotraficante. Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes anónimos asumen una peligrosa misión en su propio beneficio y no en el de su país. Pero cuando la situación sufre un giro inesperado y amenaza con salirse de control, desencadena una serie de consecuencias imprevistas.

Pedro Pascal interpretó al piloto Francisco “Catfish” Morales junto a estrellas como Ben Affleck y Oscar Isaac.

7. We Can Be Heroes (2020)

Cuando invasores alienígenas secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos deben unirse y aprender a trabajar en equipo si quieren salvar a sus padres y a mundo.

Pedro Pascal interpretó a Marcus Moreno, un superhéroe con habilidad para la lucha con espadas. | Fuente: Netflix

8. Wonder Woman 1984 (2020)

En 1984, en plena Guerra Fría, Diana Prince, conocida como Wonder Woman, se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Barbara Minerva / Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas.

Diana Prince (Gal Gadot), también conocida como Wonder Woman, vive una vida encubierta en la década de 1980. Aunque usa sus poderes para el bien, se enfrenta a un nuevo grupo de enemigos: Maxwell Lord (Pedro Pascal) y Cheetah (Kristen Wiig). | Fuente: Warner Bros.

9. The Bubble (2022)

Un grupo de actores y actrices atrapados en un hotel a causa de una pandemia intenta terminar de rodar una película.

Pedro Pascal protagonizó esta cinta junto a celebridades como Karen Gillan, Leslie Mann, Keegan-Michael Key y David Duchovny. | Fuente: Netflix





