El chileno que ha logrado consolidarse como unos de los actores más populares del momento. | Fuente: Instagram

Pedro Pascal, el actor chileno que ha logrado consolidar su carrera gracias a series como The Manadalorian y The Last of Us, concedió una entrevista a la revista Esquire, donde habló de sus proyectos más recientes y su lado más íntimo, incluyendo la relación con su hermana Lux y la muerte de su madre, Verónica Pascal.

Pedro Balmaceda, como era conocido en sus comienzos, estudió interpretación en la renombrada Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, llegó a participar en importantes producciones como en la famosa serie Buffy, La Cazavampiros.

Sin embargo, con la repentina muerte de su madre, su carrera se estancó casi por completo durante un buen tiempo. En honor a ella, el actor decidió cambiar su apellido profesional; entonces pasó de ser Balmaceda (apellido paterno) a ser Pascal.

El mayor golpe de su vida

En la entrevista, Pedro Pascal aseguró que la pérdida de su progenitora sigue siendo uno de los mayores golpes de su vida, incluso pensó mucho en ella a pocos días de su comentada participación en Saturday Night Live, el pasado 4 de febrero, cuando se cumplieron 23 años de su muerte.

"Me aguardaba ese terror, ese miedo práctico de fracasar frente al mundo. Y luego hablé con ella y fue realmente reconfortante. Me di cuenta de que sería bueno hablar más con ella", precisó, revelando las palabras que le dedicó: "Te amo, te extraño, Gracias. Tengo miedo, me encantaría que me ayudaras a creer en mí mismo, porque sé que lo haces".

En otro momento de la conversación, Pascal fue algo más esquivo al hablar de su hermana Lux, quien en 2021 anunció públicamente ser una mujer transgénero.

"No me gustaría hablar en su nombre, pero ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero yo la necesito más de lo que ella me necesita a mí", expresó.

En una entrevista con Revista Ya, Lux indicó que en julio de 2020 inició un tratamiento de reemplazo hormonal para realizar su transición. También se refirió al importante rol que jugó su hermano en esta nueva etapa de su vida.

"Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba así como preocupado: 'ya, pero ¿pero estás segura?', me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: 'Estoy feliz'. Y su respuesta fue: 'Perfecto, está increíble'. Los dos nos reímos", recordó.

