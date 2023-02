Pedro Pascal es uno de los actores más relevantes de la industria. | Fuente: Nintendo

El actor chileno Pedro Gascal ha protagonizado una nueva adaptación de un videojuego al interpretar a Mario en una parodia de ‘Mario Kart’.

El sketch fue publicado en el famoso programa Saturday Night Live:

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

La serie de ‘Mario Kart’

Ante el gran éxito de Gascal como Joel en la serie de HBO Max ‘The Last of Us’, SNL quiso poner al actor en un nuevo papel.

Este segmento nos pone a Mario en un Reino Champiñón posapocalíptico, tal como en el juego de zombis.

Pedro Gascal interpreta grandiosamente a Mario, gritando incluso el ‘Let’s a-go’ para estas carreras en el mundo caótico.

Sí tendremos película de Mario

Más allá de esta parodia, sí tendremos una producción oficial de la franquicia.

The Super Mario Bros. Movie, se estrenará el próximo 7 de abril de 2023 y Universal Pictures será la encargada de distribuirla en todo el mundo. En su primer adelanto, Nintendo e Illumination revelaron que el compositor Brian Tyler (Last Call, Avengers: Age of Ultron) se unió a Koji Kondo, el mítico creador de la música de Super Mario y The Legend of Zelda, para desarrollar la banda sonora de la película.

En lo que respecta al elenco, Nintendo reveló anteriormente a los actores y actrices que prestarán sus voces para sus icónicos personajes. Entre ellos están los siguientes:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Seth Rogen como Donkey Kong

Fred Armisen como Cranky Kong

Kevin Michael Richardson como Kamek

Sebastian Maniscalco como Foreman Spike

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.