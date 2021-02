Pedro Pascal envía su apoyo a su hermana Lux tras revelar su transición de género. | Fuente: Composición

El actor chileno Pedro Pascal mostró todo su respaldo a su hermana Lux quien dio a conocer su camino para convertirse en una mujer transgénero. El artista de Hollywood compartió la portada de la revista "Ya", que cuenta la historia de su hermana, con el siguiente mensaje:

“Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux. #LuxPascal”, se lee en el mensaje del protagonista de “The Mandalorian”. Pocas palabras, pero con un gran significado.

Lux, de 28 años, anteriomente conocida como Lucas Balmaceda alcanzó popularidad en la televisión gracias a su rol en la serie chilena "Los 80". Posteriormente, participó en "Narcos" y "La jauría".

En julio del 2020, inició un tratamiento de reemplazo hormonal para realizar su transición. Ella no tiene tiempos para odios: "No sirve que nos enrabiemos y estemos peleando con la gente transfóbica. Hay que estar por encima del odio".



Para su familia, su transición ha resultado algo natural "casi algo que esperaban que sucediera". Desde hace unos tres años, lo había ido conversando con ellos.

ACEPTACIÓN DE LA FAMILIA

"Como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer", compartió con la revista "Ya".

En ese sentido, Lux Pascal recordó cómo fue la conversación con su hermano Pedro Pascal sobre su transición.

“Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo de que él estaba, así como preocupado: ‘ya, ¿pero estás segura?’, me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: ‘Estoy feliz’. Y su respuesta fue: ‘Perfecto, está increíble’. Los dos nos reímos”, cerró.

Por otro lado, la también actriz sostuvo que las cintas que el protagonista de "The Mandalorian" compartía con ella la ayudaron en su camino.

“Las películas que me regalaba, las actrices que me hacía conocer. Siempre me sentía identificada con el material que Pedro me iba dando”, explicó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.