Pedro Suárez-Vértiz sobre aniego en San Juan de Lurigancho: "Me frustra no poder tocar a beneficio"

Pedro Suárez-Vétiz está retirado de los escenarios desde hace algún tiempo.

Pedro Suárez-Vértiz se pronunció sobre la difícil situación que se vive en San Juan de Lurigancho luego del aniego que ha dejado sin hogar a decenas de familias. El músico lamentó no poder realizar un concierto a beneficio y acompañó su publicación con un video suyo tocando en una edición de la Teletón.

"Pucha, he encontrado armonía en mi vida a pesar de mi condición, gracias a Dios y a mi familia. Pero lo que sí me frustra es no poder tocar a beneficio de SJL", escribió el actor en su cuenta de Facebook.

Pedro Suárez-Vértiz recordó cuando tocó junto con su banda en una de las ediciones de la Teletón.

Pedro Suárez-Vértiz recordó cuánto le gustaba apoyar causas nobles cuando tocaba con su banda. "Están viviendo un apocalipsis y hiervo de pena. Estaría paradito con mi banda dándolo todo. Nos encantaba ayudar. Fuerza vecinos. Estoy con ustedes", comentó.

Como se recuerda, desde hace algunos años Pedro Suárez-Vértiz se comunica solo a través de redes sociales, pues perdió el habla a causa de una enfermedad llamada Disartria.