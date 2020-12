Penélope Cruz se pronunció sobre su postura a favor del feminismo en la última edición de la revista 'Vogue' de España. | Fuente: AFP

“The 355” es la nueva cinta de Penélope Cruz en la que, junto a Jessica Chastain y Lupita Nyong’o, dan vida a un grupo de espías femeninas que marcan la diferencia en un mundo marcado por la presencia masculina.

A raíz de esta película, la actriz española, que protagoniza la portada de Vogue España para su primer número de 2021, contó a la mencionada revista cuánto le gustó que se crearan proyectos como Time’s Up, derivado del movimiento feminista ‘MeToo’.

“Me gustan las ideas concretas. Me asombra cada vez que me preguntan si soy feminista. Es imposible no serlo si eres justo y vuelves a leerte la definición del término en el diccionario. ¿Cómo no voy a ser feminista?”, dijo.

Frente a un horizonte de cambios sociales, varios de ellos producidos por el feminismo, Cruz aseguró que mira con al futuro con esperanza. Aunque, en relación a la industria cinematográfica, dejó entrever su preocupación.

“Viven muchas familias de esto, que lo están pasando realmente mal. Hay que dejar de identificar este sector con la cara de diez o veinte privilegiados. Y utilizo ese término en el sentido de que tenemos la suerte de tener un trabajo constante desde que empezamos”, indicó.

NUEVO PROYECTO CON ALMODÓVAR

Que Penélope Cruz se sienta “agradecida” de poder contar con trabajo en medio de la crisis sanitaria no quita que le haya sorprendido la interrupción de ciertos proyectos. Ocurrió con el rodaje de “Competencia oficial”, su nuevo filme junto a Antonio Banderas.

“Me llamaron para que me diera la vuelta porque todo se paraba. Fue el mismo día que los niños dejaron de ir al colegio. Ahora hemos conseguido terminar ese rodaje, pero seis meses más tarde”, comentó, no sin precisar que se realizar muchas pruebas de descarte de contagio.

Entre sus próximos proyectos, la actriz madrileña viene preparándose para participar en “Madres paralelas”, largometraje que será dirigido por Pedro Almodóvar y que empezará a rodarse en marzo de 2021.

“Mi personaje es una joya, aunque muy difícil. Pedro se ríe cuando ensayamos porque dice que me voy a volver loca”, contó sobre esta cinta que empezó a gestarse mientras hacían la promoción de “Todo sobre mi madre” en 1999.

Hace unos meses, Cruz y su esposo Javier Bardem donaron material sanitario y mascarillas a diversos hospitales en España. Al respecto, señaló con modestia: “Sentíamos mucha necesidad de intentar contribuir. No cambias grandes cosas, pero queríamos poner nuestro granito de arena".