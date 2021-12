Penélope Cruz y Javier Bardem se casaron en el 2007 y fruto de su matrimonio nacieron Leo (10) y Luna (8). | Fuente: Pinterest

La actriz española Penélope Cruz siempre ha mantenido en reserva en cuanto a sus hijos, sin embargo, ha hecho una excepción al contar cómo protege a Leo (10) y Luna (8) de las redes sociales.

La protagonista de “Madres paralelas” fue entrevistada por Rita Braver para la CBS Sunday Morning y contó que le preocupa cómo los adolescentes están tan influenciados por las redes.

"Es casi si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología? No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando. ¿Cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismos?”, dijo Penélope Cruz.

Es así como no permitirá que sus dos hijos tengan acceso a las redes sociales hasta que cumplan 16 años y, a pesar de que sus comentarios puedan ser bien o mal tomados, considera que es esencial proteger la salud mental de los más pequeños. "Parece que soy parte de una minoría", agregó.

Penélope Cruz premiada como 'La mejor actriz'

La Asociación de la Crítica de Los Ángeles (LAFCA, por sus siglas en inglés) premió el último fin de semana a los españoles Penélope Cruz y Alberto Iglesias como mejor actriz y mejor banda sonora por su trabajo en "Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar.

Con este galardón, que se suma a la Copa Volpi del Festival de Venecia, la actriz española se sitúa con fuerza entre las aspirantes a recibir una nominación al Oscar a la mejor actriz, aunque la Academia de Hollywood no anunciará sus candidatos hasta febrero de 2022. Además, el músico Alberto Iglesias subraya su condición de favorito en la temporada de premios.

Por su parte, la crítica cinematográfica de Los Ángeles (EE.UU.) —que nombra a un ganador y a un finalista en todas sus categorías— premió como mejor película a la japonesa "Drive My Car", basada en un cuento de Haruki Murakami, y dejó como finalista a "The Power of the Dog"

