Peso Pluma elimina fotos de sus redes sociales junto a Nicki Nicole tras el fin de su relación

La reciente polémica desatada por la supuesta infidelidad de Peso Pluma no parece haber perturbado sus planes profesionales. El cantante mexicano ha optado por mantenerse enfocado en su carrera musical y compartir en sus redes sociales más información sobre su próxima gira, 'Éxodo Tour 2024'.

Sin embargo, hubo otro hecho que llamó la atención de sus seguidores. A una semana de que su expareja, Nicki Nicole, anunciara su separación debido a unas imágenes que lo comprometieron, el interprete mexicano optó por borrar todos los recuerdos que compartió con la artista argentina en su cuenta de Instagram.

A pesar del silencio de Peso Pluma frente a las acusaciones de infidelidad, la cantante expresó públicamente su dolor y decepción en sus redes sociales: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy".

El último fin de semana, Nicki Nicole conmovió a sus seguidores durante un concierto ofrecido en Guatemala. A pesar de no abordar directamente la situación con su expareja, la artista se dejó llevar por el momento y no pudo contener las lágrimas, revelando sus emociones frente al público.

¿Quién es la mujer que fue vista con Peso Pluma y ocasionó su ruptura con Nicki Nicole?

Luego de que se viralizara el video de Peso Pluma caminando de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole, las especulaciones sobre su identidad comenzaron a circular en redes sociales. Finalmente se descubrió que se trataba de Sonia Sahar, una joven influencer que acostumbra a viajar por el mundo.

Después de que se hiciera "famosa" por el clip, ella compartió en un mensaje en su cuenta de Instagram: "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia" (”Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”), se lee.

Si bien Sonia Sahar no tiene fotos con Peso Pluma , hace poco compartió una instantánea con él en sus historias. En sus redes solo comparte imágenes a donde viaja, como St. Barthelemy, en las Antillas, en el Mar Caribe, en Tulum, México, Jamaica, y Beverly Hills, entre muchos otros sitios que visita con frecuencia.