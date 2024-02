Los intrigantes mensajes de las exparejas de Nicki Nicole tras su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole terminó su relación con el cantante mexicano Peso Pluma luego de que este fuera grabado agarrando de la mano, y teniendo gestos cariñosos, con una joven de nombre Sonia Sahar en el Super Bowl, en las Vegas, Estados Unidos, el último domingo 11 de febrero.

Al enterarse de lo sucedido, por medio de videos difundidos en redes sociales, la artista mexicana de 23 años mandó un comunicado afirmando que se había enterado recién de lo sucedido y anunciando la ruptura de su relación con Peso Pluma, quien hasta la fecha no se pronuncia al respecto.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió la cantante en sus historias de Instagram.

En ese sentido, Nicki Nicole agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar", manifestó.

Cabe resaltar que el romance entre ambos cantantes surgió en medio de rumores que poco a poco se fueron confirmando con las fotos que ambos iban subiendo en sus redes sociales. Fue hasta noviembre del año pasado que Nicki Nicole y Peso Pluma, o Doble P, hicieron oficial su relación sin imaginar que tres meses después llegaría a su fin.

Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviazgo en noviembre de 2023. | Fuente: Instagram

'Khea' y 'Trueno' se pronunciaron tras ruptura de Nicky Nicole y Peso Pluma

El suceso no quedó ahí pues dos exnovios de Nicky Nicole decidieron usar sus redes sociales para emitir un mensaje. Primero fue el rapero Khea, quien fue el primer novio mediático de Nicky Nicole. Si bien el músico argentino no se dirigió directamente sobre el tema, publicó su lanzamiento de ‘Hola, Perdida’, tema que comparte con Luckra.

Los fanáticos enseguida comentaron la publicación de Khea en ‘X’ (ex Twitter) aludiendo a la letra de su canción que dice: “Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví, para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida”.

No obstante, Khea no fue la única expareja de Nicky Nicole que mandó un mensaje en medio de la ruptura con Peso Pluma. El compositor y cantante Trueno, última pareja de Nicky antes de estar con Peso Pluma, fue más claro en sus expresiones al compartir un mensaje de reflexión.

“Aprendí que es más importante el ‘hacía dónde’ que ‘con quién’”, escribió el joven en su cuenta de X generando más suspicacia entre los seguidores de Nicky Nicole.

Aprendí q es más importante el ‘hacia donde’ que ‘con quien’ — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) February 13, 2024

