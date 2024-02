"Donde no hay respeto, me voy": Nicki Nicole confirma el fin de su romance con Peso Pluma

El vínculo amoroso entre Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin. Todo empezó por un video que se hizo viral el último domingo y que muestra al artista mexicano tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas, aparentemente después del Super Bowl, donde fue captado sin la presencia de su pareja.

Tras la controversia desatada en las redes sociales, la cantante argentina rompió su silencio y confirmó oficialmente el fin de su relación con el intérprete de corridos tumbados.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", se lee sus historias de Instagram.



Aunque expresó su dolor por la situación, Nicki Nicole agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar", manifestó.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, pero en las redes ya circulan comentarios criticándolo y acusándolo de infiel.



El romance entre ambos artistas se gestó a partir de una colaboración musical titulada Por las noches, realizada hace aproximadamente un año. Aunque los rumores sobre su relación surgieron desde entonces, fue hasta noviembre, durante los Latin Grammy 2023, donde la hicieron oficial, incluso juntos dieron la bienvenida al año 2024, compartiendo fotos y mensajes en redes sociales.

El origen de Peso Pluma

Detrás del nombre artístico Peso Pluma o Doble P, como también es conocido, se encuentra Hassan Emilio Kabande Laija, nacido el 15 de julio de 1999. Antes de pisar los escenarios, su vida transcurría en oficios cotidianos. Desde ser mesero en un restaurante en el icónico barrio Little Italy de Nueva York hasta desempeñarse como obrero de construcción en Los Ángeles, donde en cada jornada ganaba alrededor de 200 dólares.

Crecer en Guadalajara marcó el inicio de su camino musical. A los 15 años descubrió su pasión por la guitarra a través de tutoriales en YouTube. En sus primeros intentos de componer, el joven utilizó un diario para plasmar sus emociones, aunque no fue ajeno a la burla de sus compañeros de colegio, según reveló en una entrevista a Billboard.

La trayectoria musical de Peso Pluma también se vincula con su experiencia estudiantil en San Antonio, Texas, una etapa clave que le abrió las puertas a su potencial artístico. Durante su paso por la escuela secundaria, el joven músico no solo se sumergió en el aprendizaje del idioma inglés, sino que también descubrió su don para la música.

¿Por qué se llama Peso Pluma?

Peso Pluma no emergió como un proyecto en solitario desde sus inicios; en realidad, fue concebido como una agrupación musical. Sin embargo, el artista aclaró que este éxito no es simplemente su logro personal, sino el resultado de la colaboración y dedicación de todo un equipo.

"Se tenía pensado que Peso Pluma iba a ser un grupo, desde un principio. O sea, no significa que no sea un grupo, pero es un proyecto con muchas personas. Yo soy la imagen y a mí me dicen 'que Peso, Peso, Peso' pero pues, Peso Pluma es todo el equipo que hay detrás de uno", dijo en el podcast del creador de contenidos, Julio Orozco.

Su nombre artístico tiene sus raíces en una conversación con el reconocido exboxeador Marco Antonio Barrera. Durante este encuentro, el pugilista destacó la complexión delgada de Peso Pluma, haciendo alusión al rasgo físico distintivo de los competidores en la división de peso pluma en el boxeo.

Otra razón que lo llevó a adoptar ese nombre fue su afinidad por el boxeo. Aunque afirmó no estar involucrado en ninguna actividad física en particular, admitió tener un marcado interés por este deporte.

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

