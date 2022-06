Han sido muchos los medios internacionales que dieron como cierta la vuelta de Johnny Depp (59) a 'Piratas del Caribe'. | Fuente: Disney

En los últimos días se ha especulado el regreso de Johnny Depp a la saga de "Piratas del Caribe'', pese a que el actor declaró que no retomaría su rol como el capitán Jack Sparrow ni por 300 millones de dólares.

Según el sitio web PopTopic, Disney estaría dispuesto a ofrecer 301 millones de dólares para que el actor regrese a la franquicia. Sin embargo, una nueva información dada a conocer por NB News ha desmentido estos rumores.

Un representante del actor ha dicho que el supuesto ofrecimiento de Disney no existe y todo ha sido parte la imaginación colectiva. "Se lo han inventado", declaró el agente de Johnny Depp.

¿DISNEY ESPERA CONTAR NUEVAMENTE CON JOHNNY DEPP?

Por otro lado, un exejecutivo de Disney confiaba en que Depp vuelva a la franquicia "Creo que, tras el veredicto, 'Piratas del Caribe' está preparada para reiniciar la saga con Johnny como el capitán Jack Sparrow de nuevo a bordo".

De acuerdo al medio, "hay un gran apetito por traer de vuelta a estrellas de Hollywood rentables en franquicias masivamente populares". Sin embargo, las palabras del representante de Depp ha desvanecido las esperanzas de que el actor retome su rol como Jack Sparrow.

JOHNNY DEEP REUNE A SU GRUPO PARA HACER UNA GIRA

El grupo de rock Hollywood Vampires, del que forma parte el actor Johnny Depp, anunció que hará una gira de cinco fechas en Alemania y una en Luxemburgo a mediados de 2023. La banda publicó el cartel de esta serie de conciertos en sus redes sociales para informar a sus seguidores que los Hollwyood Vampires "están de vuelta" tras cancelar una gira en marzo debido a la pandemia.

En esta ocasión, visitarán las ciudades alemanas de Oberhausen (20 junio), Múnich (24 de junio), Hamburgo (27 de junio), Berlín (28 de junio) y Maguncia (30 junio). Además, darán un único concierto en Luxemburgo el 21 de junio de 2023.

Los fans del grupo podrán adquirir las entradas para estos conciertos a partir del lunes que viene en la página web oficial de la banda. Asimismo, desde Hollywood Vampires pidieron a sus seguidores "permanecer atentos" ante la confirmación de nuevas fechas en otras ciudades fuera de Alemania.

