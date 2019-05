La actriz Emilia Clarke reveló los motivos por los que rechazó protagonizar "Cincuenta sombras de Grey". | Fuente: Composición

La actriz Emilia Clarke reveló en una reciente entrevista que rechazó interpretar el papel de Anastasia Steele en la saga de “Cincuenta sombras de Grey”, rol que finalmente obtuvo la actriz Dakota Johnson.

Como se recuerda, Emilia Clarke es reconocida por dar vida Daenerys Targaryen de la serie “Game of Thrones”, la cual fue duramente criticada por los fanáticos, debido a que los episodios finales dejaron más de una interrogante.

La intérprete explicó en una entrevista con “The Hollywood Reporter” los motivos que la llevaron a no aceptar el papel protagónico en “Cincuenta sombras de Grey”.

Emilia Clarke señaló que no quería que la “encasillen” con personajes que realizan desnudo, porque ella buscaba sobresalir por su talento como actriz.

"Bueno, Sam (Taylor-Johnson, director del filme) es un mago. El amo, y pensé que su visión era hermosa. Pero la última vez que estuve desnuda frente a la cámara (en 'Game of Thrones') fue hace mucho tiempo, sin embargo, es la única pregunta que me hacen porque soy mujer”, reveló.

Asimismo, precisó que está “cansada” de los comentarios sobre sus desnudos, debido a que solo lo hizo por la historia de Daenerys Targaryen.

“Es molesto como el infierno, estoy harta y cansada porque lo hice por el personaje (Daenerys Targaryen); no lo hice para que un tipo pudiera ver mis pechos, por el amor de Dios", aseveró.

Finalmente, contó que, si por unas cuantas escenas de desnudos en “Game of Thrones” fue encasillada, si participaba de “Cincuenta sombras de Grey” sería mayor el hostigamiento.

"Así que, después de eso, dije: 'No puedo'. Hice una cantidad mínima (de escenas sin ropa) y me encasillé de por vida, así que decir que sí a ‘Cincuenta sombras de Grey’, donde todo es sobre la sensualidad, sexo y el hecho de estar desnuda, me hacía pensar: ‘De ninguna manera voy a, voluntariamente, entrar en esa situación’”, concluyó la actriz.