La miniserie "Chernobyl", sobre el desastre nuclear de 1986 en la ex Unión Soviética, ha conseguido la valoración más alta en el portal IMDB. | Fuente: HBO

Solo ha emitido tres de sus cinco capítulos, fuera de Latinoamérica, pero la crítica y el público ya se inclinan ante "Chernobyl". La miniserie ─sobre el desastre nuclear acontecido, en 1986, en la ex Unión Soviética─ ha conseguido la valoración más alta en el portal IMDB.

El drama de HBO consiguió una calificación de 9.6 de 10 otorgado por cerca de 35.000 fans. Esta cifra supera a la de otras populares series como "Breaking Bad" que tiene una puntuación de 9.5 de 10 (por más de 1.196.000 seguidores) y "Game of Thrones" con 9.4 de 10 (por más de 1.500.000 fans).

"Chernobyl" es una miniserie de cinco episodios que cuenta en su elenco con nombres como Emily Watson (nominada al Oscar por "Hilary and Jackie"), Jessie Buckley ("Beast"), Stellan Skarsgård ("Melancholia") y Jared Harris ("The Crown"), entre otros.

La ficción se centra en los sacrificios de los hombres y mujeres de la ex Unión Soviética para salvar a Europa de un inimaginable desastre. En abril de 1986, la Planta Nuclear de Chernobyl (Ucrania) sufrió una explosión que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania así como Escandinavia y el oeste de Europa. La radiación emitida fue 400 veces más que la de la bomba arrojada sobre Hiroshima (Japón).

En el ránking de las 10 series con mejor calificación de IMDB se encuntran "Chernobyl" (9.6), "Planet Earth II" (9.5), "Breaking Bad" (9.5), "Band of Brothers" (9.5), "Game of Thrones" (9.4), "Planet Earth" (9.4), "The Wire" (9.3), "Rick y Morty" (9.3), "Los Sopranos" (9.2) y "Sherlock" (9.1).

"Chernobyl" estrenará su tercer capítulo, en Latinoamérica, este 24 de mayo. Los nuevos episodios se transmiten los viernes, a las 7 p.m., por el canal HBO en Latinoamérica.