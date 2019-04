"Game of Thrones": ¿Cuáles son los títulos de los episodios de la octava temporada?

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará el 14 de abril por el canal HBO. | Fuente: HBO

Los títulos de los seis capítulos de la octava temporada de "Game of Thrones" son tan anticipados como lo que sucederá en los mismos capítulos. Esto debido a que su nombre insinúa la trama o acción que se desarrollará a continuación. Por el momento, en las redes sociales se reveló los que serían los títulos; pero aún no ha sido confirmado oficialmente por el canal HBO. Estos serían:



8x01 Winter is Here (El invierno está aquí)

8x02 The Rightful Queen (La reina legítima)

8x03 Winterfell

8x04 Exodus (Éxodo)

8x05 Ice and Fire (Hielo y fuego)

8x06 A Dream of Spring (Sueño de primavera)

"GAME OF THRONES" ¿CUÁLES SON LOS TÍTULOS DE LOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 8?



Como señalamos, el canal HBO aún no ha lanzado los nombres de los seis capítulos de la octava temporada de "Game of Thrones". Por el momento, solo se les nombra por números.

Esta nota se irá actualizando conforme la señal confirme los títulos. El episodio final de la sétima entrega se llamó "El dragón y el lobo".

Estas son las fechas de estreno de los seis episodios de la última temporada de "Game of Thrones" que se transmitirán por el canal HBO.

Game of Thrones 68 - 14 de abril.

Game of Thrones 69 - 21 de abril.

Game of Thrones 70 - 28 de abril.

Game of Thrones 71 - 5 de mayo.

Game of Thrones 72 - 12 de mayo.

Game of Thrones 73 - 19 de mayo.



Se sabe que uno de los capítulos mostrará la batalla entre los vivos y los muertos en Winterfell. Se espera que Jaime Lannister esté ahí. | Fuente: HBO

SINOPSIS "GAME OF THRONES" TEMPORADA 8

Por el momento, la cadena ha querido mantener en secreto la información de la temporada final. Como sinopsis publicaron "el estreno de la multipremiada serie de HBO".

Sin embargo, se conoce la duración de los últimos capítulos de "Game of Thrones".

Primer capítulo: 54 minutos.

Segundo capítulo: 58 minutos.

Tercer capítulo: 82 minutos.

Cuarto capítulo: 78 minutos.

Quinto capítulo: 80 minutos.

Sexto capítulo: 80 minutos.

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.



¿QUÉ ACTORES FORMARÁN PARTE DE LA OCTAVA TEMPORADA?

Las primeras imágenes de la octava temporada nos mostraron de vuelta a los protagonistas entre ellos la madre de dragones Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), el rey en el norte Jon Snow (Kit Harington) y sus hermanos Sansa Stark (Sophie Turner), Arya Star (Maisie Williams) y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright).



También regresarán todos los Lannister: Tyrion (Peter Dinklage), Cersei (Lena Headey) y Jamie (Nikolaj Coster-Waldau).

Una actriz que confirmó su participación en la octava temporada de "Game of Thrones" fue Melisandre (Carice van Houten); mientras que se espera la presencia de Edmure Tully (Tobias Menzies).

¿Los dragones de Daenerys sobrevivirán a la batalla final? | Fuente: HBO

FECHA DE ESTRENO ÚLTIMA TEMPORADA DE "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 14 de abril del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.