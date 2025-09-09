Power Con 2025: fechas, entradas, invitados, actividades y todo sobre la gran convención de los Power Rangers en Lima

Christopher Khayman Lee, Justin Nimmo, Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan estarán en Lima junto a Sketch Ellis, ilustrador oficial de los cómics de Power Rangers.

La espera terminó. Por primera vez, algunos de los actores más icónicos de la saga Power Rangers llegarán al Perú para encontrarse con sus fanáticos en la Power Con 2025, la convención oficial que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en el Castillo Rospigliosi, en Santa Beatriz.

Durante tres días, los asistentes disfrutarán de firmas de autógrafos, sesiones de fotos, paneles exclusivos, exhibiciones temáticas, venta de merchandising oficial y una fiesta VIP con los actores que marcaron la infancia de miles de televidentes.

¿Quiénes son los invitados de la Power Con 2025?

La primera edición de Power Con en Perú reunirá a un elenco inolvidable de héroes que marcaron la infancia de toda una generación. Desde Power Rangers en el Espacio llegarán Christopher Khayman Lee y Justin Nimmo, mientras que de Power Rangers Fuerza Salvaje estarán presentes Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan.

A ellos se sumará un invitado especial del mundo del cómic: Sketch Ellis, ilustrador oficial de las historietas de Power Rangers publicadas por Boom Studios. Con ellos, los fanáticos podrán compartir de cerca a través de sesiones de fotos, firmas de autógrafos, paneles exclusivos y actividades que celebran la historia de la franquicia.

¿Cuándo y dónde será Power Con 2025?

La convención se llevará a cabo del viernes 12 al domingo 14 de septiembre en el Castillo Rospigliosi, en Santa Beatriz, desde el mediodía. Será la primera vez que la Power Con se realice en Latinoamérica.

Programa de actividades de Power Con 2025

Viernes 12 de septiembre

12 m. – Apertura de puertas

1 p.m. – Presentación de club de fans

2 p.m. – Trivia Ranger

2:30 p.m. – Inauguración Power.Com – Power Ranger en escenario

3:30 p.m. – Concurso de dibujo con Sketch Ellis y Mark Torres

4:30 p.m. – Club de fans

5 p.m. – Trivia Ranger

5:30 p.m. – Presentación: Jack Guzman

6:30 p.m. – Kami Anisong

7:30 p.m. – Pasarela Ranger

8 p.m. – Presentación: Alyson Kiperman

8:30 p.m. – Power Ranger en escenario

Sábado 13 de septiembre

12 m. – Apertura de puertas

1 p.m. – Presentación de club de fans

2 p.m. – Trivia Ranger

2:30 p.m. – Presentación: Justin Nimmo

3:30 p.m. – Pasarela a cargo de Suit Up

4:30 p.m. – Karen GL

5:30 p.m. – Canta y gana

6 p.m. – Bailatón

6:30 p.m. – Presentación: Phillip Andrew

8 p.m. – Concurso cosplay

9 p.m. – Power Ranger en escenario

Domingo 14 de septiembre

12 m. – Apertura de puertas

1 p.m. – Concurso cosplay infantil

2 p.m. – Trivia Ranger

2:30 p.m. – Presentación: Sketch Ellis

3 p.m. – Trivia Ranger

3:30 p.m. – Presentación tienda multimarca Día del Cómic Festival

4:30 p.m. – Presentación: Christopher Khayman Lee

5:30 p.m. – Final del concurso de cosplay

7 p.m. – Black Pegasus

8 p.m. – Clausura: Power Ranger en escenario

¿Cuánto cuestan las entradas para Power Con 2025?

Los boletos están disponibles en Joinnus desde 15 soles. La convención contará con actividades diseñadas para todas las edades, convirtiéndose en una cita especial para los fanáticos de los Power Rangers y la cultura geek.

