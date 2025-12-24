El hombre "más tatuado" de Brasil luce irreconocible tras eliminar el 95 % de los pigmentos de su piel

Leandro de Souza, el brasileño que se hizo famoso a nivel internacional como el hombre "más tatuado" de su país, volvió a hacer tras aparecer con una apariencia totalmente renovada luego de iniciar un proceso de eliminación de tatuajes mediante sesiones de láser. El brasileño llegó a tener el 95 % de su cuerpo cubierto con varios diseños.

Natural de Bagé, en el estado de Rio Grande do Sul, De Souza comenzó a tatuarse a los 13 años. Con el tiempo acumuló más de 170 tatuajes distribuidos en casi todo su cuerpo, una cifra que fue registrada oficialmente durante el Expo Tattoo Internacional.

En agosto, el brasileño compartió en sus redes sociales algunas imágenes posteriores a sus primeras sesiones de láser en el rostro. En las fotografías se aprecian cambios notables en su apariencia; hace poco publicó otras instantáneas tras el tratamiento, al punto de resultar difícil reconocerlo.

¿Por qué Leandro de Souza no quiso ser más el hombre 'más tatuado' de Brasil?

La decisión de eliminar los tatuajes se produjo tras su conversión al cristianismo evangélico, ocurrida hace aproximadamente dos años. Desde entonces, Leandro inició un tratamiento progresivo para retirar gran parte de los pigmentos artificiales de su piel.

El procedimiento fue llevado a cabo de forma gratuita por un grupo de expertos que decidió colaborar tras conocer su caso.

"Duele mucho, no importa cuánta anestesia te pongan, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio por las cosas que hice en el pasado", declaró al medio O Globo.

Souza comenzó a experimentar con drogas tras la ruptura con su exesposa, cuando tuvo 25 años. Al acudir a un refugio en busca de ayuda por su adicción, conoció a una mujer que lo animó a acercarse a la religión.

"Piensen bien antes de hacerse un tatuaje en la cara porque me arrepiento", dijo Souza, según CNN Brasil. "Yo trabajaba en el negocio de los tatuajes, y en ese entonces no pagaba por estos tatuajes en la cara. El tatuador con el que trabajaba me pagaba por hacérmelos. Y me arrepentí. Hoy ya no tatúo. No condeno los tatuajes. Creo que, después del bautismo y la conversión, hay cosas más importantes que debemos hacer".