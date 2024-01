Preity Zinta, actriz de Bollywood, se despide de Cusco tras recibir el 2024 en la ciudad inca

Preity Zinta se despide de Cusco tras recibir año nuevo en la ciudad de los incas. | Fuente: RPP Noticias

Preity Zinta, famosa actriz de Bollywood dejó esta mañana la ciudad de Cusco para viajar con rumbo a Lima y posteriormente retornar a la India, su país de origen.

La actriz de 48 años llegó a Cusco junto a su esposo, recibieron el 2024 en tierra inca y no dudaron en compartir fotos y videos en sus redes sociales.

Vistiendo una casa color verde petróleo, lentes oscuros y zapatillas, Preity Zinta llegó al aeropuerto de Cusco pasadas las 10 de la mañana. Un grupo de fans del cine hindú se dio cita en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete para estar cerca de la afamada actriz quien se acercó a sus fans y les regaló autógrafos y se fotografió con varios de ellos.

En su cuenta de Instagram, se despidió de Perú y se disculpó con sus fanáticos por no poder tomarse fotos con todos ya que debía abordar el avión.

"Muchas gracias a todas las personas maravillosas que vinieron a verme al Aeropuerto de Cusco y Lima. Siento mucho no haber podido conocerlos a todos porque tuve que abordar el avión y se estaba haciendo tarde. Espero verte en otro momento. Muchas gracias a las autoridades del aeropuerto y a la seguridad del aeropuerto de Lima por cuidarme tan bien. Estoy extremadamente agradecido con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos en Perú por ser tan maravillosos e increíbles conmigo. Me voy con tantos recuerdos increíbles y no puedo esperar a volver pronto", posteó.

Preity Zinta junto con su esposo Gene Goodenough en la Plaza de Armas de Cusco.Fuente: @realpz

Preity Zinta luciendo un chullo en el Cusco.Fuente: @realpz

¿Quién es Preity Zinta?

La famosa actriz de Bollywood nació en el seno de una familia hindú de Rajput Rohru en el distrito de Shimla, Himachal Pradesh (India). Cuado tenía 13 años, Preity Zinta perdió a u padre Durganand Zinta, quien era oficial del ejército, y falleció en un trágico accidente automovilístico. Su madre, Nilprabha también resultó herida gravemente, al punto que pasó dos años en cama.

A los 18 años, antes de convertirse en artista, estudió en el St Bede’s College de Shimla. Se graduó con una licenciatura en Inglés, y no contenta con ello, siguió un posgrado en Psicología Criminal. Años después, comenzó a trabajar como modelo y fue elegida para un comercial de televisión de los chocolates Perk, y tras este encuentro, el director le hace una audición con la cual consigue mas trabajos en catálogos y otros anuncios de TV.

La carrera de Preity Zinta

Tras acompañar a un amigo a un casting, conoció al director Shekhar Kapur de manera casual. Él le propuso adicionar también a ella, y quedó tan sorprendido con su participación que insistió para que aceptara actuar en su película, que no era otra que Tara Rum Pum Pum al lado de Hrithik Roshan, pero la filmación se canceló. No obstante este tropiezo, Kapur que había quedado encantado de Preity Zinta, la recomienda a Mani Ratnam, director de la aclamada Dil Se.

Lo curioso de todo ello es que Dil Se no estaba programada para ser la película debut de Preity; se dio en un papel inusual, y de poca presencia en pantalla (20 minutos), pero su actuación fue tan sobresaliente (y nada menos que al lado de Shahrukh Khan) que logró una nominación al Premio Filmfare a Mejor Actriz Secundaria. Tiempo luego se estrenó Soldier, primera película donde interpreta un rol protagónico y por la que ganó el Filmfare a Mejor Debut Femenino.