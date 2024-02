Organización de Premio Lo Nuestro no permitió la entrada de integrantes de RBD pese a ganar un galardón

Christopher Uckermann y Christian Chávez fueron a la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2024 sin imaginar que no los dejarían ingresar a pesar de haber ganado el galardón a Mejor Grupo o Dúo Pop del año.

Los cantantes mexicanos fueron en representación de RBD y llegaron a desfilar en la alfombra magenta, pero no formaron parte de la premiación: "Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron boletos equivocados y al parecer no había mesas, eso es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña", dijo Uckermann en un video.

"Nos duele mucho haber venido hasta Miami, pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto", sostuvo. Este extraño suceso hizo que sus seguidores exigieran que la organización le pida disculpas públicas a la banda.

"¡Estamos esperando la disculpa por la falta de respeto de los miembros de la banda más grande de Latinoamérica!", expresó el club de fan oficial en Brasil. Cabe resaltar que, hasta el momento, Premio Lo Nuestro no se ha pronunciado al respecto. Además, el premio otorgado a RBD no fue anunciado en vivo, solo fue dado a conocer por sus redes sociales oficiales.

La exitosa gira de reencuentro de RBD

La gira de reencuentro de RBD terminó en diciembre de 2023 y fue un total éxito. Los actores y cantantes Christopher Uckermman, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni recorrieron distintas ciudades donde cantaron los mejores éxitos de la banda.

Como es de conocimiento, una de las grandes ausencias fue Alfonso Herrera, quien decidió no formar parte del elenco nuevamente por proyectos personales; sin embargo, ha estado atento a lo que han hecho sus compañeros y les ha dejado un mensaje.

"Que felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!", escribió el famoso 'Poncho' en su cuenta de X junto a una imagen de los integrantes de RBD abrazados.

Con seis discos de estudio y giras por el mundo, el grupo demostró que podía no solo repetir, sino incrementar el éxito que obtuvieron por sus pares argentinos un par de años atrás. En sus cuatro años de duración, RBD recibió una gran aceptación por parte de un amplio público de jóvenes que se habían enganchado con sus integrantes, más allá de la televisión.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis