"Llevaron alegría a mucha gente": Alfonso Herrera y su mensaje a RBD tras el fin de su gira

La gira de reencuentro de RBD terminó y ha sido un total éxito. Los actores y cantantes Christopher Uckermman, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni recorrieron distintas ciudades donde cantaron los mejores éxitos de la banda.

Como es de conocimiento, una de las grandes ausencias fue Alfonso Herrera, quien decidió no formar parte del elenco nuevamente por proyectos personales; sin embargo, ha estado atento a lo que han hecho sus compañeros y les ha dejado un mensaje.

"Que felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!", escribió el famoso 'Poncho' en su cuenta de X junto a una imagen de los integrantes de RBD abrazados.

Con seis discos de estudio y giras por el mundo, el grupo demostró que podía no solo repetir, sino incrementar el éxito que obtuvieron por sus pares argentinos un par de años atrás. En sus cuatro años de duración, RBD recibió una gran aceptación por parte de un amplio público de jóvenes que se habían enganchado con sus integrantes, más allá de la televisión.

¿Por qué Poncho no vuelve a RBD?

Después de las críticas que ha recibido por parte de sus seguidores por no estar en la gira de RBD este año, Alfonso Herrera se pronunció para dar sus verdaderas razones por las que no volverá a pisar un escenario con la banda mexicana. "Voy a estar trabajando, amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo", comentó el actor, quien ya tiene planes laborales en la industria del cine y TV.

Por otro lado, negó que se avergüence por haber formado parte de RBD, tal y como algunos de sus seguidores estaban especulando. "Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido, y seguiré agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra", dijo para el matutino Despierta América.

¿Quién es la pareja de Alfonso Herrera?

Después de que Alfonso Herrera anunciara el fin de su matrimonio con Diana Vázquez a fines de diciembre de 2021, corrieron rumores de que el actor mexicano estaría saliendo con su colega Ana de la Reguera. Según TvNotas Herrera visitó a de la Reguera en su departamento y luego fueron a desayunar a un restaurante.

No se sabe desde hace cuánto tiempo están juntos, pero señalan que inició en medio de las grabaciones de la película ¡Qué viva México! en la que compartieron roles. Ya se les había fotografiado juntos, pero las fotos donde salen besándose confirman que están pasando por un buen momento.

¿Qué pasó con Miguel de RBD en la vida real?

Al contrario de sus compañeras, Alfonso Herrera (más conocido como 'Poncho') empezó su carrera pasada la adolescencia, a los 19 años. Su primer papel fue en 2002, en la película Amar te duele y luego se sumó a Clase 406, que sin duda le sirvió para dar el salto, dos años después, a Rebelde.



Más actor que cantante, Herrera no volvió a formar parte de proyectos musicales tras RBD. Ha participado en casi 20 producciones televisivas, entre ellas Camaleones, Volverte a ver, Terminales, El capo 3, Sense8, The Exorcist, Queen of the South y la aclamada Ozark. En abril del año pasado, se sumó al elenco de Rebel Moon, la nueva cinta de Zack Snyder.