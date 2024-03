Enzo Vogrincic rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes de los Andes en los Premios Oscar 2024

Por la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 también desfiló Enzo Vogrincic, el actor que le da vida a Numa Turcatti en La sociedad de la nieve. El artista uruguayo estuvo acompañado por Nando Parrado, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes.

Su paso fue significativo ya que lució un traje negro con una camisa blanca y le rindió homenaje a quienes no pudieron salvarse en el accidente y a los demás supervivientes. Con un broche en forma de la Cordillera de los Andes, quiso darle ese toque especial a lo que significó la película.

De acuerdo con Enzo Vogrincic, la elección de este broche es para honrar la memoria de los que perdieron la vida y para reconocer el coraje y la fortaleza de los que sí pudieron reunirse con sus familias.

Este gesto fue elogiado por los fanáticos de La sociedad de la nieve y por colegas de la industria quienes recordaron la importancia de valorar esta historia que marcó un hito en Uruguay, Argentina y Chile.

El actor uruguayo y su homenaje a los de "La sociedad de la nieve" en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024.Fuente: AFP

La sociedad de la nieve en los Premios Oscar 2024

El cine español se destacó en el reciente anuncio de las nominaciones para la 96 edición de los premios Oscar. La película La sociedad de la nieve, del director Juan Antonio Bayona, fue reconocida en los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

La cinta relata la asombrosa hazaña de los 16 sobrevivientes del fatídico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a los miembros de un club de rugby hacia Chile, acompañados de seres queridos y cinco tripulantes. El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino donde las condiciones de vida eran prácticamente inhumanas.

¿Contra quiénes compite La sociedad de la nieve en los Premios Oscar 2024?

La sociedad de la nieve que marca la primera nominación de Bayona al codiciado Premios Oscar 2024, se encuentra en competencia por mejor película internacional, junto a destacadas obras como la italiana Io Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The teachers lounge. Además, aspira al galardón por maquillaje y peluquería.

Producida por Netflix, los actores Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt son parte de la película que narra las dificultades y dilemas profundos que enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluyendo la desgarradora realidad de la antropofagia, y destaca por la participación de los sobrevivientes del accidente en el proyecto.

