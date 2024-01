Nando Parrado, sobreviviente de la tragedia de los Andes: "Volvería a subir a ese avión"

Tras el estreno de La sociedad de la nieve en Netflix y de revivir la tragedia de los Andres en 1972, el sobreviviente Nando Parrado recuerda lo que vivió en esos momentos de angustia junto a sus compañeros del equipo de rugby uruguayo. En conversación con Agustín Pardella, actor que lo interpreta en la película de J.A. Bayona, asegura que sí se volvería a subir a ese avión.

"Muchas veces la gente no se da cuenta de lo difícil que fue la situación, esto no es una aventura. Cuando uno se enfrenta a la muerte, le escupes en la cara y sales de ahí, no es una aventura. Lo que sentíamos era miedo. La gente decía ‘Qué coraje tenían’. El miedo te salva y el pánico te mata", comentó.

Nando Parrado, junto a Roberto Canessa, caminaron 10 días en la nieve en busca de ayuda hasta que encontraron a un arriero chileno, quien fue el contacto con las brigadas que después desplegaron un operativo para rescatar a los demás. En cuanto a los momentos de incertidumbre en los 72 días que estuvieron perdidos, aseguró que "vomitaba de miedo".

"Era estar frente a un pelotón de fusilamiento, yo me sentí así los 72 días. Yo quería vomitar del miedo, cuando uno pasa las puertas invisibles de la muerte ya nada importa. Hay gente que me pregunta: ‘¿Te subirías a eses avión de nuevo?’ y les digo que sí. Perdí mucho, yo sufrí pérdidas, pero también fui bendecido en la vida con muchos consuelos. No tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Qué familia es mejor, la que tenías antes o la que tienes ahora. Yo no quise destruir la segunda parte de mi única vida", finalizó.

Hermana y madre de Nando Parrado murieron en la accidente

Nando cumplió 23 años en medio de la tragedia de los Andes. En el viaje, no solo estuvo acompañado de sus compañeros, su madre Eugenia Dolgay y su hermana Susanna Parrado, también fueron con él porque les permitían ir con familiares, sin embargo, su destino fue fatídico.

Tras el impacto en la nieve, su madre murió de manera instantánea mientras que su hermana estaba gravemente herida. Nando Parrado no lo supo en ese momento ya que estuvo cuatro días en coma por una fuerte conmoción cerebral. Si bien sus compañeros lo dieron por muerto, lo cuidaron y pusieron su cabeza en el hielo a ver si había posibilidad de que reaccione.

Felizmente, logró despertar y no solo se enteró de la muerte de su progenitora, también de sus compañeros 'Pancho' Abal y Guido Magri. Susana continuaba con vida, pero le era difícil respirar hasta que murió en los brazos de Nando. Pensando en su padre, fue que caminó con Canessa hasta encontrar ayuda.

Parrado fue la primera persona (junto con Roberto Canessa) en escalar y dar nombre al hoy conocido como Monte Seler, nombre en memoria de su padre, y el primer superviviente en entrar en contacto con la primera persona que vieron tras el accidente.

¿De qué trata La sociedad de la nieve?

En su película más reciente, Bayona no solo revive la infame tragedia aérea de un equipo de rugby en 1972, sino que también explora las motivaciones de los 16 sobrevivientes de un total de 45 pasajeros, quienes lucharon por 72 días en uno de los entornos más desafiantes de España, Uruguay, Chile y Argentina.

Producida por Netflix y protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, la película narra las dificultades y dilemas profundos que enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluyendo la desgarradora realidad de la antropofagia, y destaca por la participación de los sobrevivientes del accidente en el proyecto.

¿Quiénes fueron los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes?

1. José Pedro Jacinto María Algorta Durán de 21 años

2. Roberto Jorge Canessa Urta de 19 años

3. Alfredo Daniel "Pancho" Delgado Salaberri de 25 años

4. Daniel Fernández Strauch de 26 años

5. Roberto Fernando Jorge "Bobby" François Álvarez de 21 años

6. Roy Álex Harley Sánchez de 20 años

7. Álvaro Mangino Schmid de 19 años

8. Carlos Miguel "Carlitos" Páez Rodríguez de 19 años

9. Fernando Seler "Nando" Parrado Dolgay de 23 años

10. Ramón Mario "Moncho" Sabella Barreiro de 21 años

11. Adolfo Luis "Fito" Strauch Urioste de 24 años

12. Eduardo José Strauch Urioste de 25 años

13. Antonio José "Tintín" Vizintín Brandi de 19 años

14. Gustavo Zerbino Stajano de 19 años

Fueron 16 las personas que sobrevivieron luego de que el avión, el Fairchild FH-227D se estrelló con una montaña en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Pese a la búsqueda intensa que se realizó, recién lograron encontrarlos 72 días después del accidente.

En ese tiempo, pasaron de todo y sufrieron sed, hambre, congelamiento e incluso tuvieron que recurrir a la antropofagia (comer carne humana). Actualmente, solo dos de los 16 sobrevivientes no siguen vivos. Ellos son Javier Methol y José Luis Nicolás Inciarte.