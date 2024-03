Da’Vine Joy Randolph se lleva su primer Oscar, por 'The Holdovers'

Da’Vine Joy Randolph se ha alzado con el Premio Oscar 2024 por su destacada interpretación en el papel secundario de The Holdovers, conocida en español como Los que se quedan. La talentosa actriz estadounidense ha completado una temporada impecable, tras obtener previamente el Globos de Oro, el Critics' Choice, el BAFTA y el SAG.



"Siempre quise ser diferente, pero ahora comprendo que lo más importante es ser auténtica.Gracias por verme", expresó la actriz visiblemente emocionada, al recibir el premio Oscar de manos de Jamie Lee Curtis, Lupita Nyong'o y Rita Moreno.



La victoria de Randolph, de 37 años, en la ceremonia celebrada el 10 de marzo en Los Ángeles no sorprendió a nadie. Se destacó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por encima de otras talentosas nominadas como Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), America Ferrera (Barbie) y Jodie Foster (Nyad).

¿Cuál es el papel de Da’Vine Joy Randolph en The Holdvoers?

Da’Vine Joy Randolph interpreta a Mary Lamb en The Holdovers (Los que se quedan), dirigida por Alexander Payne, un drama ambientado en los años 70. Mary es una cocinera y madre afligida que acaba de perder a su hijo en la guerra de Vietnam. Se ve atrapada en un internado en el noreste de Estados Unidos durante las vacaciones de invierno.



El comentarista de cine Gianfranco Zapata compartió con RPP que Randolph realiza una interpretación destacada en la película, ofreciendo "una combinación precisa de emoción y drama". Según Zapata, hay dos escenas "especialmente notables" que pueden conmover hasta las lágrimas, además de contribuir significativamente al tono cómico de la película.

¿Quién es Da’Vine Joy Randolph?

Da’Vine Joy Randolph, de 37 años y criada de Filadelfia, es una talentosa actriz de teatro, televisión y cine. Después de incursionar en el canto clásico y la ópera, decidió seguir su pasión por la actuación y asistió a la prestigiosa escuela de arte dramático de Yale.



En una entrevista con la revista People, reveló: "Desde el principio me hicieron saber que lo que se me daba bien era cantar y no me planteé cambiar de departamento y entrar en esa otra clase que había al fondo del pasillo".



Luego, en su debut en Broadway en 2012, fue nominada al premio Tony a la Mejor Actriz de Reparto por su destacada actuación en Ghost: The Musical. Al año siguiente, en 2013, Randolph hizo su incursión en el cine con la película independiente Mother of George, la cual recibió elogios en el Festival de Cine de Sundance.



Posteriormente, participó en una propuesta más comercial: The Angriest Man in Brooklyn de 2014, una de las últimas películas en las que intervino Robin Williams antes de su fallecimiento. Sin embargo, fue su interpretación como Lady Reed en Dolemite Is My Name de 2019, donde compartió escenas con Eddie Murphy, lo que realmente la dio a conocer.



En televisión, fue seleccionada para uno de los roles principales en la sitcom Selfie en 2014. Desde entonces, la pantalla chica le ha brindado diversas oportunidades, participando en apariciones esporádicas en algunas de las series más populares de la última década, como Veep, This Is Us y The Good Wife.



Sin embargo, The Holdovers (Los que se quedan), dirigida por Alexander Payne, ha sido la película que ha llevado a Da’Vine Joy Randolph a lo más alto de Hollywood. Con muy pocos, o ningún experto, apostando en su contra como Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar 2024, Randolph ha cerrada una temporada definitivamente perfecta.



