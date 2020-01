Kobe Bryant y el día en que sumó un Oscar a su lista de premios | Fuente: EFE

"Dear Basketball", el cortometraje protagonizado y narrado por Kobe Bryant, ganó el Oscar a Mejor corto de animación en el 2018. La historia del proyecto cuenta la hbistoria de un niño que juega en su cuarto a encestar medias, soñando en algún momento convertirse en un campeón de la NBA y ser un jugador profesional de basketball.

Sus rivales en ese campo eran "Garden Party", de Victor Caire y Gabriel Grapperon; "Lou", de Dave Mullins y Dana Murray; "Negative Space", de Max Porter y Ru Kuwahata, y "Revolting Rhymes", de Jakob Schuh y Jan Lachauer. Además del Oscar para Kobe, el corto animado logró un premio Annie a Mejor corto de animación y el premio especial del jurado del World Animation Celebration.

Kobe Bryant se retiró en abril de 2016 con un legado de cinco títulos de la NBA como jugador de Los Angeles Lakers. Menos de dos años después se hizo con el Oscar 2018 al Mejor Cortometraje Animado con "Dear Basketball".



"Yo crecí soñando con ganar campeonatos, pero nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que formaría parte de la industria del cine y mucho menos que estaría en los Oscar", dijo Bryant días antes de hacerse con la estatuilla.



"De niño soñaba con el baloncesto y trabajé muy duro para lograr mis metas. Un título, dos, tres, cuatro, cinco... Pero a veces, la vida y Dios te presentan otros caminos que no esperabas. Y este es ese camino. No puedo dejar de sonreír. Imagina por un momento conseguir algo que nunca en tu vida habías imaginado. Y ahora eso mismo lo tienes enfrente. Así es como me siento ahora mismo. Es una locura", declaró Bryant.