Meghan Markle y el príncipe Harry se sumaron a la ola de críticas contra Spotify. | Fuente: AFP

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle expresaron a Spotify su preocupación por la desinformación sobre la COVID-19 en esa plataforma, pero siguen dispuestos a seguir trabajando con esa compañía, explicó este domingo un portavoz de su fundación, Archewell.

El pronunciamiento de los duques de Sussex se produce después de que Neil Young y Joni Mitchell anunciaran que retirarán su música de Spotify como protesta por la emisión de un popular podcast acusado de difundir falsedades sobre la COVID-19 y las vacunas contra la enfermedad.

Según el citado portavoz, Harry y Meghan conversaron con Spotify en abril y abordaron "las consecuencias reales" que tiene la desinformación sobre la COVID-19.

"Hemos seguido expresando nuestras preocupaciones a Spotify para garantizar que se realicen cambios en su plataforma con el fin de ayudar a afrontar esta crisis de salud pública", afirmaron los duques a través de su portavoz.

Además, expresaron su deseo de que Spotify "esté a la altura" del momento actual, con las críticas de varios artistas, y afirmaron que siguen "comprometidos" a seguir trabajando con la plataforma.

El acuerdo entre Harry y Meghan con Spotify

El príncipe Harry y Meghan Markle firmaron en 2020 un acuerdo exclusivo con Spotify por valor de 24 millones de dólares para estrenar una serie de programas radiofónicos a lo largo de 2021, aunque por ahora solo han publicado un podcast de 34 minutos y que fue un especial navideño, explicó recientemente la compañía.

Ese único programa contó con invitados como el chef José Andrés, el humorista James Corden, el músico Elton John y la tenista Naomi Osaka, que dialogaron sobre cómo afrontar la pandemia y compartieron varias anécdotas personales.

El podcast polémico de Spotify

La polémica en torno a Spotify se centra en el programa "The Joe Rogan Experience", considerado como el podcast más popular de Estados Unidos.

El programa, que se ofrece en exclusiva en esta plataforma después de que Spotify fichase en 2020 a Rogan por 100 millones de dólares, ha sido criticado repetidamente por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse.

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.

Neil Young —amigo de Mitchell— dijo que tras haber leído esa carta no podía seguir apoyando a la plataforma de "streaming" y decidió eliminar sus canciones de ese servicio.

(Con información de EFE).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.